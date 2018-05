Der Panther- Nachwuchs erreicht die Endrunde der Oberligaqualifikation.

Burscheid. Die männlichen A-Jugendmannschaften der Bergischen Panther waren zuletzt sehr erfolgreich. In aufeinanderfolgenden Jahren qualifizierte sich der Nachwuchs für die hochklassige Regionalliga. In dieser Saison belegte man dort einen guten achten Tabellenplatz. Der Seniorenbereich profitiert von dieser guten Jugendarbeit. Zahlreiche Spieler des vorherigen A-Jugend-Jahrgangs bildeten diese Saison bereits das Grundgerüst der Herren-Landesligamannschaft.

Auch die aktuelle Jugend sammelte in diesem Team schon Erfahrung im Seniorenbereich. Und die Erfolgsgeschichte der Burscheider Handball A-Jugenden scheint weiterzugehen. Der neue Jahrgang erreichte jetzt die Endrunde der Oberligaqualifikation. Das komplette Team der Trainer Yannick Faust und Max Weltersbach war in der vergangenen Saison noch in der B-Jugend aktiv, deshalb wusste man, dass gegen die meist älteren Gegner das Qualifikationsturnier auf Kreisebene sehr schwer werden würde. Und obwohl die Panther sich gut vorbereitet hatten, gab es in den Gruppenspielen in der Max-Siebold-Halle gegen den Ohligser TV mit 8:9 und den JHC Wermelskirchen mit 11:12 zwei sehr unglückliche Niederlagen. So gingen die Burscheider einen Tag später ohne Punkte in die zweite Runde in Remscheid. Dort warteten die SG Langenfeld, der HSV Solingen-Gräfrath und der Bergische HC auf die Panther. Die Vorgabe vor klar: Mindestens zwei dieser Spiele mussten gewonnen werden. Dank einer guten Abwehrleistung schlug man Langenfeld mit 15:12 und gegen Gräfrath war beim 12:11-Erfolg dann das Glück auf der eigenen Seite.

Gegen die Bundesliga-Mannschaft des Bergischen HC ohne Chance

Die letzte Partie gegen den Bergischen HC, der mit seiner Bundesliga-Mannschaft antrat, wurde erwartungsgemäß klar mit 4:20 verloren.

Die Endrunde wird am Wochenende 24./25. Juni ausgespielt. Eventuell bekommen die Panther sogar Heimrecht.

Panther: Schlitt, Kurz; Magnus, Heider, Gwosdz, Jeschke, Hain, Bebermeier, Kotthaus, de Almeida, Schmid, Cirpka, Stoffels