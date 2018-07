Hobbymalerin Marion Lang stellt im Altenzentrum aus. Sie gibt Interessierten auch Malkurse.

Burscheid. Kräftig bunte Sommerfarben schmücken seit Donnerstag die Wände des evangelischen Altenzentrums Luchtenberg-Richartz-Haus. Hobbymalerin Marion Lang zeigt im Gemeinschaftsraum bis zum 2. November ihre neuesten Werke. Ausdrucksvolle Frauengesichter und eindrucksvolle Körper hängen neben Fantasielandschaften und leuchtenden Einzelblüten.

Marion Lang gehört zu denen, die sich nicht festlegen möchten. Sich von der Kunst tragen und immer wieder neu inspirieren zu lassen, das ist es, was ihr Hobby ausmacht. „Seit ich nach langer Pause vor etwa fünf Jahren das Malen für mich als entspannendes Hobby wieder entdeckte, nutze ich jede Technik in immer neuen Variationen“, erzählt Marion Lang.

Kreide und Acrylfarbe harmonisieren

Auch bei den verwendeten Materialien wirbt die Burscheiderin für ungewöhnliche Kombinationen. „Mein Hauptmaterial sind die vielfältig zu verwendenden Acrylfarben“, sagt sie. „Sie lassen sich mit Kreide kombinieren und ergeben auf den unterschiedlichsten Flächen überraschende Effekte. Ich gestalte ebenso gern gegenständliche wie auch abstrakte Motive.“

Als interessierte Besucherin sah sich Karin Kunkel die klar strukturierten Ergebnisse genau an. „Marion Lang ist mir zwar aus ihrem Internetblog bekannt, aber sie und ihre Bilder persönlich kennenzulernen, freut mich ganz besonders.“ So sahen es offenbar auch weitere Kunstinteressierte. Im kühleren Aufenthaltsraum des evangelischen Altenzentrums versammelten sich rund 25 Besucher, um einen ersten Blick auf die neue Kunstausstellung zu erhaschen. Auch Bewohner des Seniorenheims nutzen die Vernissage als willkommene Abwechslung. Helga Tump hat sich schon fest vorgenommen, in den nächsten Tagen ganz in Ruhe jedes einzelne Bild näher anzuschauen.

Wer beim Betrachten der Gemälde selbst Lust bekommt, sich künstlerisch zu betätigen, der kann sich an Marion Lang wenden. Die Burscheiderin ist alle zwei Wochen, donnerstags von 18 bis 21 Uhr, im Altenzentrum und bietet dort Malkurse an. Sie freut sich über jeden interessierten Teilnehmer. Schnuppern ist auch jederzeit erlaubt.