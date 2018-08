TG Hilgen empfängt am Sonntag den SSV Dhünn

Hilgen. Zum zweiten Mal in Folge treten die Fußballer der TG Hilgen zu Hause an. In der Kreisliga empfängt die Mannschaft von Trainer Hajrush Islami nun am Sonntag (15 Uhr) den SSV Dhünn.

Durch das getauschte Heimrecht mit dem BV Burscheid geht es nun erneut auf der eigenen Kuno-Hendrichs-Sportanlage um Punkte. „Ich hoffe, dass wir die Derbyniederlage verdaut haben und nun vernünftig starten können“, meint Islami, der aber durchaus auch gute Ansätze bei der 2:4-Pleite gegen den Nachbarn erkennen konnte.

Mit dem Kontrahenten aus Dhünn kommt nun ein spielstarker Gegner, der allerdings beim Start auch Federn ließ. Bei der Premiere unterlag der SSV dem Hastener TV mit 0:2. „Wir müssen uns in erster Linie in kämpferischer Hinsicht deutlich steigern. Das war mir gegen Burscheid zu wenig“, so Islami weiter.

Junge Mannschaft will sich am Wochenende weiternentwickeln

In personeller Hinsicht gibt es weiterhin den einen oder anderen Urlauber oder angeschlagenen Akteur. Islami verweist aber auf den großen Kader und das einzelne Ausfälle durchaus zu kompensieren sind. Weiteres Augenmerk in den Trainingseinheiten liegt vor allem im Abschlussverhalten. Die Chancenverwertung ist bei der TGH ein allgegenwärtiges Thema und das möchte Islami schnellstmöglich in den Griff bekommen.

Immerhin gelangen bei der Premiere schon einmal zwei Treffer und hier will sich die junge Mannschaft weiterentwickeln. „Vor allem ist jetzt wichtig, dass wir schnell ein Erfolgserlebnis hinbekommen. Das Selbstvertrauen muss damit dann wachsen“, so der Coach abschließend.