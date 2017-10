Der SSV Bergisch Born hat 41 Tore in acht Partien geschossen. Zu viel Respekt hat der BV Burscheid vor seinem Gegner aber nicht.

Burscheid. Mit einem absoluten Schwergewicht der Kreisliga bekommen es die Fußballer des BV Burscheid an diesem Wochenende zu tun. Am Sonntag (15 Uhr) gibt der aktuelle Tabellendritte und große Aufstiegskandidat SSV Bergisch Born seine Visitenkarte auf dem Griesberg ab. Alleine die Tordifferenz des SSV spricht schon Bände. In acht Partien erzielten die Borner sagenhafte 41 Treffer. Allerdings ist auch die eigene Abwehrleistung im Moment noch so ein wenig die Achillesferse, denn es klingelte auch schon satte 14 Mal im eigenen Kasten.

„Man kann also davon ausgehen, dass in Begegnung mit Beteiligung von Bergisch Born immer viel passiert. Wir wollen unbedingt eine gute Leistung abliefern“, betont Trainer Sören Wallat, der eines ganz genau weiß: „an einem guten Tag können wir mit wirklich jedem Gegner mithalten. Und vielleicht können wir diesen Favoriten ja auch stürzen.“

Hinter dem Einsatz mehrerer Spieler steht ein Fragezeichen

Mit einem Sieg würde man im übrigen auch an dem direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Allerdings ist die Personalsituation beim BV Burscheid recht angespannt. Fouad Bouali wird mit einer Außenbanddehnung definitiv ausfallen. Zudem stehen Fragezeichen hinter dem Einsatz von Tim Wallat (Knie), Max Grubba (Leistenzerrung) und Dennis Scholz (Zehenstauchung). „Ich habe noch Hoffnung, dass aus diesem Trio vielleicht noch die ein oder andere positive Rückmeldung kommen wird“, so Trainer Sören Wallat abschließend.