Vereine und Organisationen zeigen ihr Aufgabenspektrum im September während einer Veranstaltung im Megafon.

Burscheid. Im vergangenen Jahr hat die Zukunftsinitiative Burscheid eine erste Abfrage über das Interesse von Burscheider Vereinen und Institutionen an der Teilnahme an einer Ehrenamtsmesse gestartet. Zahlreiche positive Rückmeldungen erreichten daraufhin die Stadtverwaltung, heißt es jetzt in einem Rückblick aus dem Rathasu, der zu einer großen Veranstaltung genutzt werden soll: „Die gute Resonanz hat die Zukunftsinitiative darin bestärkt, eine Ehrenamtsmesse in Burscheid auszurichten. Als Termin für die erste Messe dieser Art wurde der 23. September festgelegt“, heißt es aus dem Presseamt.

Alle Vereine, Institutionen und Organisationen können mitmachen

„Ziel ist es, das ehrenamtliche Engagement zu fördern, Bürgerinnen und Bürger auf das Ehrenamt neugierig zu machen und vor allem auch neue Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen“, freut sich Koordinatorin Maryna Humailo über das positive Echo. Gemeinsam mit ihrem Projektteam lädt sie alle Burscheider Vereine, Organisationen und Institutionen dazu ein, sich an der Ehrenamtsmesse im September zu beteiligen.

Von 11 bis 17 Uhr haben die Teilnehmer der Messe die Möglichkeit, im Jugendzentrum Megafon ihre vielfältigen Aktivitäten auch interessierten Bürgern öffentlich vorzustellen. Die Ehrenamtsmesse ermöglicht den Teilnehmern nicht nur eine öffentliche Darstellung ihrer eigenen ehrenamtlichen Leistungen für das Gemeinwesen, sondern sie können auch Kontakte zu anderen Organisationen knüpfen, um so die Chance zur Kooperation zu erhöhen und zu verbessern.

Verbindliche Anmeldungen bis zum 15. Februar erwünscht

Wer an der Ehrenamtsmesse am 23. September verbindlich teilnehmen möchte, wird gebeten, bis zum 15. Februar eine E-Mail an zukunftsinitiative-burscheid@gmx.de zu senden.

Für Rückfragen steht Quartiersentwicklerin Frau Maryna Humailo unter der Telefonnummer 670 124 oder per E-Mail m.humailo@burscheid.de zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Ehrenamtsmesse ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist limitiert, daher rät Maryna Humailo: „Melden Sie sich am besten schnell an!“

In der Zukunftsinitiative Burscheid arbeiten Bürger und Institutionen sowie Vereine gemeinsam seit 2009 daran, Burscheid fit zu machen für den sogenannten demografischen Wandel (abnehmende Geburten, steigende Lebenserwartung, Wanderungsbewegungen der Bevölkerung). Denn die Folgen des demographischen Wandels würden mehr und mehr im Lebensumfeld der Bevölkerung und auch in den einzelnen Wohnquartieren spürbar, heißt es. Es müsstn daher bereits jetzt Konzepte zur altersgerechten Quartiergestaltung entwickelt und umgesetzt werden. Red