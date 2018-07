Motorenhersteller produziert ersten EU-Stufe-V-Motor. Emissionsrichtlinie tritt 2019 in Kraft.

Köln. Beim Antriebsspezialisten Deutz lief jetzt der erste EU-Stufe-V-Motor vom Band. Die neue Emissionsrichtlinie tritt 2019 in Kraft. Deutz hatte im Herbst 2017 als erster Motorenhersteller weltweit ein EU-Stufe-V-Zertifikat erhalten. Mit dem ersten produzierten Serienmotor bestätigt Deutz erneut sein EU-Stufe-V-Versprechen.

Bereits 2015 – vier Jahre vor Inkrafttreten der neuen Norm – verkündete das Unternehmen, dass die aktuelle Motorengeneration die zu erwartende EU Stufe V erfülle und führte das „Stage V ready“ Siegel ein. Mit der erfolgreichen Zertifizierung am 6. September 2017 durch das Kraftfahrt-Bundesamt wurde „Stage V ready“ dann zu „Stage V certified“. Der jetzt offiziell erste EU-Stufe-V-Motor ist ein Deutz TCD 6.1.

Der Reihensechszylinder mit 6,1 Liter Hubraum und 180 Kilowatt Leistung wurde im Produktionswerk Köln-Porz montiert und wird an den Händler Deutz Austria ausgeliefert. Werksleiter Michael Reimer erklärt: „Wir sind stolz, die Entstehung unserer „Stage V certified“-Motoren jetzt mit dem ersten montierten Serienmotor zu finalisieren und damit unser Kundenversprechen zu erfüllen. Die Erfahrung bei hochentwickelten Abgasnachbehandlungssystemen zahlt sich jetzt in einem reibungslosen Anlauf der neuen Stufe-V-Motoren aus.“

Gezielte Erhöhung der Abgastemperatur

Die EU Stufe V schreibt einen Partikelanzahlgrenzwert vor, der nur durch den Einsatz eines Dieselpartikelfilters erreicht werden kann. Dessen Betrieb erfordert dabei tiefgreifendes Wissen der jeweiligen Anwendung. Je nachdem, in welchem Gerät der Motor eingesetzt wird, liegen völlig unterschiedliche Lastprofile zugrunde. Um die im Dieselpartikelfilter gesammelten Partikel verbrennen zu können, ist ein intelligentes „Heat Management“ gefragt. Deutz hat daher einen sogenannten Heat Mode zur gezielten Erhöhung der Abgastemperatur entwickelt, was einen sicheren Maschinenbetrieb gewährleistet. Der Hersteller aus Köln unterstreicht so seinen technologischen Vorsprung im Bereich der Abgasnachbehandlung.

Mit der frühzeitigen Zertifizierung und Auslieferung seiner EU-Stufe-V-Motoren erhalten die Kunden Flexibilität bei der Maschinen-Integration und Planungssicherheit beim Wechsel in die neue Stufe. Zudem löst Deutz sein Umweltversprechen ein und positioniert sich als ökologisch orientierter Motorenhersteller.