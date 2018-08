Sean Gandini und Alexander Whitley kommen mit ihrem neuen Stück „Spring“ nach Leverkusen und verbinden dort Tanz mit Jonglage.

Leverkusen. Mit fünf Jongleur(inn)en und vier Tänzer(inne)n schreiben Sean Gandini und Alexander Whitley in „Spring“ eine Arbeit weiter, die im April 2016 mit „4x4 Flüchtige Strukturen“ im Forum Leverkusen zu sehen war.

Nach der Begegnung mit dem klassischen Ballett ist Gandini Juggling nun in einen Dialog mit dem zeitgenössischen Tanz getreten und hat für die Kooperation den Choreographen Alexander Whitley gewinnen können, der zurzeit in Großbritannien als aufstrebendes Talent gefeiert wird.

Alexander Whitley arbeitet auch für das Royal Ballet London

Er ist Hauschoreograph der renommierten Londoner Spielstätte Sadler’s Wells und hat seit 2014 eine eigene Compagnie seit 2014. Außerdem arbeite Whitley für Royal Ballet London, BalletBoyz, Rambert Dance und Birmingham Royal Ballet. Die Musik dafür kreierte der in Großbritannien lebende Komponist, DJ und Produzent Gabriel Prokofiev, ein Enkel des berühmten Sergej.

„Spring“ ist ein facettenreiches Zusammenspiel von choreographierter Jonglage und zeitgenössischem Tanz; faszinierend zu erleben, wie die Jongleure Bewegungsstrukturen der Tänzer aufnehmen und die Tänzer nicht nur im übertragenen Sinn den Jongleuren die Bälle zuwerfen. Auch optisch wird das Stück gemäß dem Titel „Spring (Frühling)“ ein Aufbruch; beginnend in schwarz-weiß, fächert das Bühnengeschehen ein immer breiteres Spektrum von Farben auf: Die Begegnung zwischen Jonglage und Tanz wird spielerisch komplexer und bunter.

In seiner neuen Arbeit, die in England bereits Voraufführungen und im April 2018 die Frankreich-Premiere erlebte, die offizielle London-Premiere in Sadler’s Wells aber erst im Januar 2019 während des London International Mime Festival haben wird, beweist Sean Gandini, dass im Dialog zwischen Jonglage und Tanz das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist.

Im großen Saal des Forums Leverkusen wird das Stück am 26. September ab 19.30 Uhr unter dem Spielzeitthema „QuerDenker“ die Produktion „Spring“ seine Deutschland-Premiere feiern und dem Publikum die Möglichkeit geben, die spannende Weiterentwicklung von „4 x 4“ mitzuerleben.

Die Karten für die Premiere kosten zwischen 18.50 und 36.50 Euro. Erhältlich sind diese Kartenbüro im Forum, Tel. 0214-406 4113, Stadt-Info im City-Point (Tel. 0214-86 61-111), an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, über Internet sowie eine Stunde vor der Veranstaltung an der Tageskasse.

Weitere Infos gibt es online unter:

kulturstadtlev.de