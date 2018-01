Bewerbungsschluss für die Intensivkurse ist der 26. Januar.

Köln. Die Technische Hochschule (TH) Köln bietet für Flüchtlinge, die sich für ein Studium interessieren, im Sommersemester 2018 zwei kostenlose Intensivkurse „Deutsch als Fremdsprache“ an. Die Kurse vermitteln hochschulbezogen Sprachkompetenzen (Einstieg ab Niveau B1.1 oder höher) und ermöglichen bei erfolgreichem Bestehen im darauf folgenden Semester die Teilnahme am Vorbereitungskurs der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) und der DSH an der TH Köln. Studierfähige Flüchtlinge können sich so innerhalb eines Jahres auf die Aufnahme eines Fachstudiums vorbereiten. Bewerbungen sind noch bis zum 26. Januar möglich.

Voraussetzungen für eine Bewerbung sind der Nachweis eines entsprechenden Aufenthaltsstatus, De+utschkenntnisse mindestens auf dem Niveau A 2 und eine in Deutschland anerkannte Hochschulzugangsberechtigung. In den zwei studienvorbereitenden Intensivkursen des Sprachlernzentrums der TH Köln stehen jeweils 25 Plätze zur Verfügung. Sie werden nach der Reihenfolge des Bewerbungseingangs und auf der Grundlage eines Sprachtests sowie eines persönlichen Gesprächs vergeben.

Der Unterricht wird ergänzt durch Selbstlern- und E-Learning-Anteile. Die Kosten für die Intensivkurse und den daran anschließenden DSH-Vorbereitungskurs tragen Land, Bund und die TH Köln.

th-koeln.de/deutsch-fuer-gefluechtete