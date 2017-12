Die TGH empfängt am Sonntag den BV Burscheid.

Hilgen.Am letzten Hinrunden-Spieltag kommt es noch einmal zu einem absoluten Höhepunkt. Am Sonntag (15 Uhr) findet auf der Hilgener Kuno-Hendrichs-Sportanlage das Derby zwischen den Fußballern der TGH und dem BV Burscheid statt. Unterschiedlicher könnten die Gefühlslagen in beiden Teams nicht sein.

Während das BVB-Team als Tabellenfünfter den Blick nach oben richten kann, stehen die Hilgener dagegen nach erst einem Sieg mit dem Rücken komplett zur Wand. Wie schon so häufig in den vergangenen Jahren kommt da vielleicht das Nachbarschaftsduell gerade recht, um vor dem Jahreswechsel noch eine Trendwende einzuleiten. „Wir freuen uns trotz der schwierigen Tabellensituation auf das Duell. Wir spielen zu Hause und wollen auch dort noch mal etwas Zählbares einfahren“, betont Hilgens Trainer Hajrush Islami, der im übrigen eine als Spieler und später als Übungsleiter längere BVB-Vergangenheit hat.

Sein Pendant Sören Wallat, der mit dem bisherigen Saisonverlauf ganz zufrieden sein kann, sieht in den Hilgener - unabhängig des bisherigen Abschneidens - nach wie vor einen gefährlichen Gegner: „Ich habe die TGH vor der Saison unter den vorderen Mannschaften gesehen. Da ist nach wie vor Qualität vorhanden und seit dem Amtsantritt von Islami läuft es ja auch besser.“ Im Burscheider Lager gibt es nach der Rückkehr von Angreifer Dennis Prinz weitere Zuversicht. Einziger Ausfall wird Tim Wallat sein, der in diesem Jahr nicht mehr ins Geschehen eingreifen kann. Zum Rückrundenstart sollte der Mittelfeld-Akteur aber wieder an Bord sein. Dafür haben die Griesberger in Stefan Komes einen routinierten Mann reaktiviert. Der ehemalige Spielertrainer hatte vor zwei Jahren die Schuhe eigentlich schon an den Nagel gehangen, feiert aber in diesen Wochen sein Comeback. „Darüber sind wir auch sehr glücklich“, betont Wallat. Im Hilgener Team fällt in Daniel Eberle ausgerechnet der Kapitän aus. Außerdem sind einige Spieler durch Verletzungen oder Erkältungen angeschlagen. „Ich hoffe noch auf einige kurzfristigen Rückkehrer. Wie sich die Mannschaft genau zusammensetzen wird, werden wir erst am Sonntag kurz vor dem Anstoß sehen“, meint Islami, der auf eine weitere Steigerung seiner Mannen hofft.