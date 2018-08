TG Hilgen gegen BV Burscheid – beide Trainer vor der neuen Runde im Interview

Burscheid. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Fußballer der TG Hilgen den Nachbarn BV Burscheid zum Saisonauftakt in der Kreisliga. In der vergangenen Spielzeit gab es zwei hoch interessante Duelle. Im Hinspiel in Hilgen trennten sich die Teams 2:2-Unentschieden, das Rückspielauf dem Griesberg - gleichzeitig letzter Spieltag – gewann das Burscheider Team mit 4:3. Die Trainer Sören Wallat vom BVB und Hajrush Islami aus Hilgen standen dem Volksboten Rede und Antwort vor der neuen Runde.

Einen schöneren Saisonauftakt als mit dem Derby Hilgen gegen Burscheid kann es doch im Kreisliga-Fußball nicht geben, oder?

Sören Wallat: Das sehe ich genauso. Leider ist es für uns kein Heimspiel, wir mussten aufgrund des geschlossenen Griesberges das Heimrecht tauschen. Das wird für uns gleich eine echte Standortbestimmung.

Hajrush Islami: Ja, wir gehen schon mit einer großen Vorfreude in diese Partie. Spiele gegen den Nachbarn sind ja schon immer etwas Besonderes. Vor allem wollen wir die 3:4-Niederlage aus dem letzten Derby in der Vorsaison vergessen machen.

Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Vorbereitungsphase verlaufen?

Islami: Relativ gut. Bis auf die letzten zwei Wochen, da haben schon einige Jungs wegen Urlaub gefehlt und wir konnten nicht mehr ganz so viel abarbeiten. Unter dem Strich kann ich mit der Vorbereitungszeit aber zufrieden sein.

Wallat: Bei uns verlief es sehr durchwachsen. Viele Spieler waren oder sind noch im Urlaub, es war ein Kommen und Gehen. Inklusive der geschlossenen Sportanlage war alles schon sehr schwierig. Am Ende darf das aber keine Ausrede sein und wir müssen alles in die Waagschale werfen.

Wo klemmt es denn noch?

Wallat: Das Abwehrverhalten ist nach wie vor ein ganz großes Thema bei uns. Wir bekommen - wie in der Vorsaison - ganz eindeutig zu viele Gegentore. Das müssen wir schnellstmöglich abstellen.

Islami: Ja, in der Offensive müssen wir uns auf jeden Fall verbessern. Da fehlt uns eindeutig die Effektivität, wir benötigen zu viele Chancen für unsere Tore.

Welcher Spieler hat in den vergangenen Wochen am meisten auf sich aufmerksam gemacht?

Islami: Das ist schon schwer zu sagen. Die A-Jugendspieler haben sich toll eingelebt, einen besonders hervorzuheben ist aber nicht meine Art. Alle haben sehr gut mitgezogen. Wir kommen ohnehin über das Kollektiv und den Teamgeist.