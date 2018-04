Wallat muss beim BVB-Sieg gegen Hückeswagen mitspielen.

Burscheid.In der Erfolgsspur bleiben die Kreisliga-Fußballer des BV Burscheid. Im Nachholspiel gelang der von Sören Wallat trainierten Mannschaft ein 2:0 (1:0)-Erfolg beim RSV Hückeswagen und setzt damit den Aufwärtstrend fort. Mangels Personal musste Wallat sogar selber die Schuhe schnüren, Alptekin Akcal war einziger Auswechselspieler.

„Die Leistung von uns war dennoch unterirdisch. Wir können einfach nur froh sein, dass der Gegner diesmal noch schwächer war“, sagte Wallat hinterher kurz und knapp. Lange Zeit passierte in Halbzeit eins gar nichts. Beide Abwehrreihen neutralisierten sich gegenseitig. Erst kurz vor der Pause erwischten die Gäste einen hellen Moment, Julien Feddrich brachte die Burscheider in der 44. Minute mit 1:0 in Führung. Routinier Stefan Komes gelang gut eine Viertelstunde vor dem Abpfiff der 2:0-Treffer, damit war das Aufeinandertreffen vorzeitig entschieden. „Mit den drei Punkten können wir zufrieden sein. Mit dem Rest allerdings nicht“, sagte der spielende Coach abschließend.

Für die Griesberger steht morgen (15 Uhr) ein Spitzenspiel auf dem Programm. Als Tabellendritter reisen die Burscheider zum Zweiten nach SSV Bergisch Born. Im Moment liegen aber satte zwölf Punkte zwischen den beiden Teams und somit sind die Rollen auch klar verteilt. lh

BVB: Tiede, Tarakci, M. Kratz, Bouali, Ulgur, S. Wallat (56. Akcal), Feddrich, S. Kratz, D. Prinz, Stahlmann, Komes.