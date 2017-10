In nicht-öffentlicher Sitzung hat der Rat am Dienstag zugestimmt, die Gassparte zu verkaufen. Im März soll die Übergabe erfolgen.

Burscheid. Am Dienstagabend wurde dem sogenannten Kooperationsvertrag zwischen den Stadtwerken und der Belkaw zugestimmt. Mit sieben Enthaltungen durch alle Mitglieder der BfB-Faktion und ohne Gegenstimme ist das Geschäft faktisch einstimmig besiegelt worden.

Damit gehen die komplette Gas-Sparte, die Betriebsführung der Wassersparte und – unter einer neuen Tochter – das Vitalbad an die Belkaw über. Die Stadt betont aber, dass die Wassersparte aber hoheitlich in Burscheider Hand bleibe. „Alle Entscheidungen dazu werden auch zukünftig ausschließlich in Burscheid getroffen. Dabei wird die Belkaw als Auftragnehmer der Stadtwerke beauftragt, das Netz auf Weisung der Stadtwerke zu unterhalten.“

Abgabe der Gassparte sei sicherer als der Verbleib des Geschäfts

Die Gassparte geht in einer Art Tauschgeschäft an die Belkaw, dafür wird Burscheid über eine stille Beteiligung an den Gewinnen der Firma teilhaben. Angesichts der Unsicherheit und des Konkurrenzdrucks in der Gassparte, sieht die Verwaltung eine „Sicherung und Verstetigung der Erlöse“.

Grund für die Verhandlungen und größter deklarierter Erfolg ist aber der Erhalt des steuerlichen Querverbunds, des Zusammenschlusses von öffentlich-rechtlichen Betrieben, um steuerliche Vorzüge zu genießen. Ab 2018 wäre das nicht mehr sicher möglich gewesen. „Mit Hilfe dieser steuerlichen Verrechnungsmöglichkeit ist es der Stadt Burscheid möglich, Verluste des VitalBad Burscheid mit Gewinnen aus der Energiesparte zu verrechnen und daraus einen Steuervorteil in einer Größenordnung von jährlich 320 000 Euro zu erzielen“, so die Stadt.

Ab März sollen dem Beschluss dann Fakten folgen. Bis dahin, so versichert Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Meuthen, blieben alle Mitarbeiter am Standort Burscheid erhalten. Auch danach seien alle Arbeitsplätze sicher, so Meuthen. Alle Mitarbeiter bekämen ein Angebot zu gleichen Konditionen durch die Rheinenergie AG, der die Belkaw zu großen Teilen gehört. Die Mitarbeiter werden künftig in Bergisch-Gladbach oder Köln arbeiten. In Burscheid bleiben die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erhalten. Wer die Geschäftsführung dann übernimmt, ist nicht sicher.

Die Politik sieht das Geschäft größtenteils als Erfolg. Aus Sicht von Klaus Becker (SPD) ist der teilweise Verkauf der richtige Schritt. Die Stadtwerke wären sonst auf lange Sicht als kleines Unternehmen nicht überlebensfähig gewesen, sagt er mit Blick auf die Gassparte. Der Verkauf habe die Insolvenz verhindert.

Auch sieht Becker durch den Anschluss an das größere Unternehmen mehr Chancen für jüngere Mitarbeiter, langfristig aufsteigen zu können. Er sieht also noch Vorteile für die Beschäftigten.