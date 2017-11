Wasser wird ab diesem Monat in den Hochwasserschutzräumen unter anderem der Dhünntalsperre „gepuffert“.

Bergisches Land. Das hätte sich mancher Urlauber in NRW anders gewünscht: Während in den eineinhalb Wochen vor den Herbstferien herrlichstes Wetter war, kam pünktlich zum Urlaubsbeginn das schlechte Wetter zurück. Vom 12. bis 18. Oktober fiel kein Tröpfchen und es war aufgrund des Hochs „Tanja“ sonnig und warm. Danach setzte die Abkühlung wieder ein und das Wetter wurde regnerisch wie vor der Schönwetterphase. Im Oktober schüttete es insbesondere am 7. und 28. Oktober. Laut Auswertung des Wupperverbandes kamen an der Bever-Talsperre am 7. Oktober gut 28 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. In Wuppertal (Messstelle Buchenhofen), Solingen (Messstelle Burg) und Wermelskirchen (Messstelle Große Dhünn-Talsperre) sah es ähnlich aus, die Werte lagen hier zwischen 21 bis 25 Litern. Am 28. Oktober waren es an der Bever-Talsperre 20 Liter, vergleichbare Mengen konnten in Buchenhofen gemessen werden. An der Großen Dhünn-Talsperre und in Burg waren es mit 7 bis 8 Litern mehr als die Hälfte weniger.

Dieser Unterschied spiegelt sich auch in der Monatsbilanz wider: Bever-Talsperre und Buchenhofen lagen über dem Monatsmittel, während die Große Dhünn-Talsperre und Burg zumindest leicht darunter lagen. So regnete es an der Bever-Talsperre in Hückeswagen 135 Liter im ganzen Oktober, Durchschnitt sind hier 113. In Burg fielen 101 Liter, 116 entsprächen dem langjährigen Mittel. Der Schirm war insofern im Oktober oftmals ein sinnvoller Begleiter.

In den Wintermonaten ist in der Regel mit mehr Niederschlägen zu rechnen als im Sommer. Der Wupperverband hält deshalb ab diesem Monat in den hiesigen Talsperren den so genannten Hochwasserschutzraum frei. So kann bei großen Regenmengen Wasser in den Talsperren gepuffert werden. Dadurch führen die Gewässer, allen voran die Wupper, deutlich weniger Wasser, als es ohne Talsperren der Fall wäre.

Laut Wetterdienst war der Oktober im überdurchschnittlich warm. In NRW lag der Monat insgesamt durch die Schönwetterphase mit 12 Grad über dem Mittel von 9,9 Grad celsius. Red