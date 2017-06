Michael Schoch vom Nabu aus Essen referiert am Mittwoch ab 19 Uhr in der Stadtbücherei zum Thema „Bedrohte Vielfalt – Plastikmüll und seine tödlichen Folgen“.

Burscheid. Michael Schoch vom Nabu aus Essen referiert am Mittwoch ab 19 Uhr in der Stadtbücherei zum Thema „Bedrohte Vielfalt – Plastikmüll und seine tödlichen Folgen“. Er erläutert, welche Arten von Müll es gibt, wo dieser herkommt, und welche Auswirkungen er auf Ökosysteme und letztlich auch auf den Menschen hat. Ebenso wird er Lösungsansätze darstellen, wie der Eintrag von Plastikmüll verringert werden kann, wie beispielsweise durch bewussten Konsum und fachgerechte Entsorgung. Er stellt die Aktionen und Projekte des Nabu zum Schutz der Meeresumwelt vor. Auch gibt er Beispiele dafür, was bereits aktuell vor Ort durch Privatpersonen geschieht. Der Eintritt ist frei.