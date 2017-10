Mit einem neuen Namen setzt der MGV seinen Modernisierungskurs fort. Nicht alle im Verein sind mit der Bezeichnung einverstanden.

Burscheid. Dass der MGV Dürscheid in den vergangenen Jahren neue Wege beschritten hat, ist aufmerksamen Beobachtern der hiesigen Musikszene längst aufgefallen. Seit elf Jahren gibt es mit dem YMCD (Young Music Choir Dürscheid) einen jungen Chor mit großem Frauenanteil, der „das Standardrepertoire über Bord geschmissen“ hat, wie es Vorsitzender Michael Brückner formuliert. Und mit der Gründung eines dritten Chores im vergangenen Jahr (Der kleine Chor Dürscheid) mit älteren Sängern, die gerne dem deutschen Liedgut frönen, zeigt sich der Spagat, den der 1889 gegründet Männergesangverein derzeit bewältigt.

Mit einem neuen Namen für den Männerchor hat der Vorstand kürzlich einen weiteren Schritt gemacht, um Nachwuchs zu gewinnen und für die Zukunft modern aufzustellen, wie das heute so heißt. „Wir haben längst einen professionellen Internetauftritt, sind nun auch bei Facebook vertreten und betreiben eine aktive Pressearbeit“, erläutert Brückner. „Aber wir haben uns nicht verjüngt.“ Und sein Stellvertreter Ralf Theilenberg ergänzt: „Wir bekommen keine jungen Leute, wenn wir weiter Männerchor heißen.“ Und die sind offensichtlich notwendig: Das Durchschnittsalter liegt in den hohen 60er Jahren, drei Sänger sind über 80 Jahre alt.

Pop-Liedgut schwingt nun auch im neuen Namen der Sänger mit

Seit kurzem klingt nun der Schwung, der mit dem Pop-Liedgut längst auch aus den Kehlen kommt, im Namen mit. In einem umfangreichen Verfahren mit Vorschlagslisten und mehreren Wahlverfahren haben sich die Sänger des gesamten Vereins auf „Good Voices Dürscheid“ verständigt. „Es gab bei dieser Entscheidung einige betroffene Gesichter“, gesteht Michael Brückner. Das abschließende Abstimmungsergebnis zeigt, warum: 19 Mitglieder sprachen sich für „Good Voices“ aus, elf weiterhin für den Erhalt des Namens „Männerchor“ und acht für die Bezeichnung „Männerstimmen“.

Die Befürworter eines traditionellen Namens sind also weiter zahlreich vertreten und immer noch nicht so richtig überzeugt. Doch der Vorsitzende zeigte sich von Anfang an kämpferisch. „Ich hätte mit dem Namen Männerchor nicht leben können. Wir hätten dann die Frage stellen müssen, ob der Chor die Modernisierung überhaupt will.“ Besonders gegen den englischen Namen hätten sich viele Mitglieder gewandt. „Aber wir singen ja auch englische Lieder“, entgegnet Ralf Theilenberg.

Doch jetzt sei es vollbracht und viele ältere Mitglieder zeigten ehrgeizig, dass sie zwar bei englischen Texten nicht immer sattelfest seien, dafür aber phonetisch mithielten. Und der gesamte Verein, der weiter MGV Dürscheid 1889 heißt, hat 72 eingetragene Mitglieder. Brückner: „Wenn wir keinen neuen Weg wie dem Bläck-Fööss-Projekt oder Liedern von Bon Jovi unter Volker Wiertz eingeschlagen hätten, wären wir heute bei 17 Leuten.“