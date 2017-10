Ralf van Uden will Bekämpfung der Einbrüche fortsetzen.

Rhein.-Berg. Kreis. Kriminaloberrat Ralf van Uden ist neuer Leiter der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizeibehörde in Bergisch Gladbach. Der 47-jährige Kölner tritt damit die Nachfolge des 58-jährigen Jörg Rosemann an, der auf eigenen Wunsch seine letzten Dienstjahre als Lehrender an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Polizei, verbringen wird. Dort wird er den zukünftigen Polizeinachwuchs mit ausbilden.

Van Uden begann seine dienstliche Karriere in Köln, wo er sowohl im mittleren als auch gehobenen Dienst aktiv war. Nach dem Aufstieg in den höheren Dienst führte ihn sein Weg nach Aachen. Dort nahm er Aufgaben im Bereich Kriminalität war. Er wurde als Führungsstellenleiter und als Leiter der Kriminalinspektion 1 – zuständig für schwere Verbrechen – eingesetzt. Nach fünf Jahren wechselte er in die Landeshauptstadt Düsseldorf. Dort zeichnete er sich für die Personenschutzmaßnahmen unter anderem um Ministerpräsidentin Kraftverantwortlich.

Ein Schwerpunktthema van Udens wird die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs sein. Am kommenden Donnerstag um 18 Uhr können sich Bürger auf der Polizeiwache Burscheid informieren, wie sie sich richtig schützen können. Red