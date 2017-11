The Bar at Buena Vista mit den Grandfathers of Cuban Music kommt 2018 in die Philharmonie.

Köln. In ihren Stimmen und Erinnerungen glimmt das Feuer längst vergangener Tage: Die „Grandfathers of Cuban Music“ lassen mit ihren außergewöhnlichen Lebensgeschichten und dem musikalischen Zauber Kubas das Havanna der vierziger und fünfziger Jahre wieder aufleben. Im mitreißenden Zusammenspiel mit Live-Band und Tänzern führen sie in die wohl bekannteste Bar Kubas, in die Bar at Buena Vista. Am 1., 3. und 4. April sind die legendären Altväter kubanischer Musik um 20 Uhr zu Gast in der Philharmonie.

Die musikalische Reise führt an einen Ort, der als Inbegriff kubanischer Leichtigkeit gilt: in den „Social Club“ in Havannas Stadtteil Buena Vista. Spätestens seit Wim Wenders Kinoerfolg Buena Vista Social Club ist die reiche Musiktradition der tropischen Insel in aller Welt bekannt. Mit Klassikern wie „Dos Gardenias“ oder „Chan Chan“ wurde in der legendären Bar seinerzeit ein Stück Musikgeschichte geschrieben.

The Bar at Buena Vista bringt noch einen weiteren, unverzichtbaren Teil dieser Epoche auf die Bühne: den Tanz. Schließlich war die Musik zum Tanzen gemacht worden – für Nachtschwärmer, Verliebte und Einsame, die es nicht nur in lauen Sommernächten in den sagenumwobenen „Social Club“ zog.

Die eigentliche Sensation des Abends sind die Musiker selbst: Sänger Rene Pérez Azcuy und Siomara Valdés waren regelmäßige Gäste im Club Cabaret Tropicana. Ignacio „Mazacote“ Carrillo stand als Sänger mit Legenden wie Ibrahim Ferrer auf der Bühne. In seiner einmaligen Eigenschaft als Barkeeper und Sänger unterhielt Jose Alejandro „Capullo“ Bolaños Herrera sein Publikum in Bars wie La Floridita oder Sloppy Joe’s. Der Tänzer Luis Chacón „Aspirina“ Mendive stammt aus einer der bekanntesten Rumba-Familien Havannas und zählt zu den Größen seines Fachs. Zusammengenommen haben sie mehrere hundert Jahre Bühnenerfahrung im Gepäck und machen The Bar at Buena Vista zu einem mitreißenden Vergnügen und einer Zeitreise der ganz besonderen Art.

The Bar at Buena Vista feiert die von Regisseur, Autor und Conferencier Toby Gough wiederentdeckten Musikgrößen von damals. Wenn die Scheinwerfer den Tresen auf der Bühne in Licht tauchen, die Eiswürfel in den Rumgläsern klirren und die Tänzer um den Meister des kubanischen Son, Eric Turro Martinez, die Bühne erobern, entfaltet sich der unvergleichliche Charme Kubas im Handumdrehen. Karten gibt es ab 41,50 Euro unter Telefon 0221/280 280.