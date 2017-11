Am 13. November startet die letzte Staffel der beliebten Fernsehserie. Unsere Zeitung hat mit zwei Hauptdarstellern gesprochen.

Köln. Am 13. November startet beim Fernsehsender Vox die dritte und finale Staffel der Serie „Club der roten Bänder“ (20.15 Uhr). Diese erzählt die Geschichte sechs Jugendlicher, die wegen ihrer Erkrankungen eine Zeit lang im Krankenhaus leben müssen und dort den Wert echter Freundschaft kennen und schätzen lernen. Tim Oliver Schultz und Damian Hardung sind zwei der insgesamt sechs Hauptdarsteller der Serie.

Die dritte, finale Staffel geht an den Start. Wie schwer fällt Ihnen der Abschied vom „Club der roten Bänder“?

Tim Oliver Schultz: Aktuell freue ich mich auf den nächsten Job. Aber diese Serie war für uns alle etwas Besonderes. Das waren drei sehr emotionale und intensive Jahre. Das ist alles zu einem Teil von uns geworden und hat uns auch viel Demut beigebracht. Ich habe mit 27 einen 16-Jährigen gespielt, der viel durchmachen musste. Er hat seine Haare und sein Bein verloren und war dem Tod sehr nahe. Wenn man sich auf so eine Rolle vorbereitet und sie spielt, verändert man sich auch selbst. Man entdeckt, dass Dinge, über die man sich im Alltag ärgert, vielleicht doch nicht ganz so wichtig sind.

Damian Hardung: Da ist definitiv Abschiedsschmerz dabei. Der letzte Drehtag war für uns alle sehr intensiv – immerhin hat diese Serie die vergangenen drei Jahre bestimmt und wir haben die Charaktere gelebt. Das jetzt so gehenzulassen, ist nicht so einfach. Das ist wie im echten Leben.

„Man entdeckt, dass Dinge, über die man sich im Alltag ärgert, vielleicht doch nicht ganz so wichtig sind.“

Tim Oliver Schultz

Wie wichtig ist die Serie für die Zuschauer?

Hardung: Es ist eine Serie, die, in ihrer Auseinandersetzung mit dem schwierigen Thema Krankheit und Tod, sowohl junge als auch ältere Zuschauer anspricht. Es wird sehr offen mit diesen Themen umgegangen und dadurch die Schwere genommen. Jeder von uns ist schon einmal mit dem „Leben und Sterben“ in Berührung gekommen. Ich denke, die Serie kann Menschen in solchen Situationen durchaus helfen.

Wie fallen die Reaktion der Fans aus?