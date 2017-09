Der SC Ayyildiz Remscheid kommt zum Griesberg. Burscheider sind sehr motiviert und hoffen auf ein spannendes Spiel.

Burscheid. Vor einem ersten echten Höhepunkt stehen die Kreisliga-Fußballer des BV Burscheid an diesem Wochenende. Denn am Sonntag (15 Uhr) gibt der Tabellenführer SC Ayyildiz Remscheid seine Visitenkarte auf dem Burscheider Griesberg ab.

„Wir alle freuen uns sehr auf diese Begegnung und meine Spieler sind extrem motiviert“, betont Trainer Sören Wallat, der jedoch auch gleichzeitig die Bedeutung dieser Partie herausstreicht: „Uns ist die Wichtigkeit dieses Aufeinandertreffens absolut klar. Nur mit einem Sieg können wir uns da oben halten und den Rückstand zur Spitze verringern.“

Fünf Siege sprechen eine deutliche Sprache

Die Remscheider zählen schon seit Jahren zu den Top-Teams in der Liga, diese Saison soll es endlich mit dem Sprung aus dem Kreis heraus klappen. Fünf Siege und ein Unentschieden sprechen eine deutliche Sprache, auch 22:5-Tore stellen den mit großem Abstand besten Wert in der Klasse dar. Im Burscheider Lager hat man sich in dieser Woche intensive Gedanken über eine taktische Marschrichtung gemacht. Laut Sören Wallat dürfe man den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, „wenn die ihr beliebtes Kombinationsspiel aufziehen, dann wird es für uns ganz schwer. Wenn wir das unterbinden können, dann erhalten wir definitiv unsere Möglichkeiten“, weiß der Coach.

Besonders bitter aus Burscheider Sicht ist das Fehlen von Torjäger Dennis Prinz, der seine Sperre absitzen muss. Ein weiterer großer Verlust: Auch Spielemacher Erdinc Isgören fällt aus – aus privaten Gründen. „Dafür muss das Kollektiv überzeugen und Verantwortung übernehmen. Dann ist alles möglich“, ist sich Trainer Sören Wallat sicher.