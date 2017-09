Am Sonntag spielen die Panther zu Hause gegen den direkten Konkurrenten ATSV Habenhausen. Jetzt müssen Punkte her.

Hilgen.Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison stehen die Handballer der Bergischen Panther unter großem Druck. Der Aufsteiger in die dritte Liga empfängt am Sonntag (17 Uhr) den direkten Konkurrenten ATSV Habenhausen, der ebenfalls den Sprung in die Klasse vor dieser Runde schaffte.

„Man braucht gar nicht Drumherum zu reden, wir müssen diese Begegnung um jeden Preis gewinnen. Das ist für uns schon ein erstes Vier-Punkte-Spiel“, sagt Trainer Marcel Mutz, der auf eine entsprechende Leistungssteigerung gegenüber dem Dormagen-Spiel hofft. Beim mittelrheinischen Nachbarn unterlagen die Panther klar mit 21:31, vor allem die hohe Anzahl an technischen Fehlern bereitet Mutz nach wie vor Sorgen. Die Mannschaft aus dem Bremer Vorort holte bislang erst einen Zähler aus drei Partien. Zum Auftakt gelang dem ATSV ein 27:27-Unentschieden gegen den TV Korschenbroich, die Niederlagen in Leichlingen und gegen die Ahlener SG waren schon fast standesgemäß. „Das ist auf jeden Fall ein schwieriger Gegner. Die gehen hohes Tempo und verfügen über eine geballte Kampfkraft“, so Mutz weiter.

Vielmehr wollen Mutz und Co. die Konzentration aber auf ihre eigenen Aufgaben richten. Doch da taten sich in Dormagen einige Baustellen auf. Sehr viel hängt im Moment aber auch mit dem Ausfall auf der Spielmacherposition zusammen. Justus Ueberholz hat sich einen grippalen Infekt eingefangen und Christopher Hindrichs laboriert an den Folgen einer Sprunggelenksverletzung.

„Bei Justus habe ich bis zum Wochenende noch die Hoffnung auf eine Rückkehr“, gibt Mutz zu. Aushilfstorhüter Carsten Mundhenk steht nach wie vor noch zur Verfügung, jedoch ist auch Max Conzen in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Hier kann sich bereits am nächsten Wochenende schon wieder eine Ablösung abzeichnen und Conzen könnte der gesamten Hintermannschaft mit seinen Qualitäten auf die Sprünge helfen.