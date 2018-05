Neuzugang bei den Leichlingern von Rhein Vikings.

Leichlingen. Der neue Kader des Handball-Drittligisten Leichlinger TV nimmt weiter Formen an. Mit Linkshänder Dennis Aust (31) vom Zweitligisten Rhein Vikings vermeldeten die LTV-Verantwortlichen jetzt den vierten Neuzugang. Die Pirates einigten sich mit Aust auf einen Zweijahresvertrag bis zum 31. Mai 2020. Der Bruder von LTV-Co-Trainer

Björn Aust gilt als Allrounder auf der Außen- und Halbposition und ist zudem extrem abwehrstark. Aust, der in der Spielzeit 2011/12 Torschützenkönig der Dritten Liga West war, wurde sowohl mit dem TuS Ferndorf als auch mit dem Neusser HV Westdeutscher Meister und spielte mit beiden in der zweiten Liga.

Für den 31-jährigen Aust beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Für Aust hat sich in der jüngeren Vergangenheit viel verändert. Nach seinem erfolgreich absolvierten Studium als Lehrer für Mathematik und Sport geht er ab Sommer in sein Referendariat, zudem gab es zu Beginn des Jahres Nachwuchs. „Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt, bei dem sich der extreme Aufwand, der in der 2. Liga betrieben wird, nur noch schwer mit Beruf und Familie vereinbaren lässt. Trotzdem habe ich weiterhin große Lust, leistungsorientiert und erfolgreich Handball zu spielen. Diese Möglichkeit habe ich in Leichlingen“, so Aust, der mit den Rhein Vikings gerade den Klassenerhalt feiern konnte. „Dennis passt in jeder Hinsicht zu uns. Er ist ein echter Kämpfertyp, deckungsstark und ergänzt damit unser Linkshändertrio optimal“, freute sich Pirates-Coach und Manager Frank Lorenzet. paa