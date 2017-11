A-Jugend der TGH verliert 3:4 gegen SSV Bergisch Born.

Hilgen. Durch die unnötige 3:4 (1:3)-Niederlage gegen den SSV Bergisch Born haben die A-Jugend-Fußballer der TG Hilgen in der Bergischen Liga den Sprung auf Platz zwei in der Tabelle verpasst. „Uns geht es aber nicht um einen weiteren Aufstieg, sondern ich wollte allen Akteuren die Gelegenheit für Spielpraxis geben“, berichtete Trainer Hajrush Islami, der darin auch den Grund für die Pleite sah.

Bereits in der zwölften Minute kassierten die Hilgener den 0:1-Rückstand, nach etwas mehr als einer halben Stunde stand es schon 0:2. Marius Krekeler verkürzte in der 40. Minute zwar auf 1:2, doch praktisch im Gegenzug waren die Gäste mit dem dritten Treffer zur Stelle. Der Hilgener Nachwuchs bewies tolle Moral und kämpfte sich bestens zurück. Der eingewechselte Besart Maliqi (55.) und Mirnes Mehovic (59.) sorgten mit ihren Treffern für den Gleichstand. In der 41. Minute waren die Borner jedoch zum vierten Mal erfolgreich und sorgten damit für die Entscheidung. Laut Islami sei es ein wenig schade gewesen, denn der Treffer zum 4:4 durch Leonhard Fronia wurde wegen angeblicher Abseitsstellung nicht gegeben. „Uns hat der Spielfluss gefehlt und wir müssen jetzt sehen, dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückfinden“, meinte Islami, der die Pleite nicht überbewertet. lh TGH: Scholz, Mebus, E. Rappen, C. Rappen (31. Mehovic), Vornehm (46. Karasch), Fronia, Cetin (46. Maliqi), Adamek, Dittrich, Krekeler, Walesch.