Die A-Jugend Fußballer der TGH mussten sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Hilgen. Denkbar knapp schrammten die A-Jugend-Fußballer der TG Hilgen am Gewinn des Kreis-Pokalsieges vorbei. Auf der heimischen Kuno-Hendrichs-Sportanlage musste sich die Mannschaft von Trainer Hajrush Islami dem SSV Bergisch Born erst nach Elfmeterschießen mit 7:9 (1:0/2:2/4:4) geschlagen geben und verpasste damit die Krönung für eine tolle Saison.

„Das war eine ganz bittere Nummer. Wir waren in der Partie praktisch die gesamte Spieldauer ebenbürtig. So eine Begegnung hat einfach keinen Sieger verdient“, erklärte Islami hinterher, der seiner Mannschaft aber nur lobende Worte für eine aufopferungsvolle Leistung mit auf den Weg geben konnte.

In Halbzeit eins tasteten sich beide Mannschaften zunächst lange Zeit ab. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Marius Krekeler der Führungstreffer für die TGH. In der 55. Minute zogen die Gäste aus Bergisch Born zum 1:1 gleich und eine Viertelstunde vor dem Ende gelang dem SSV sogar das 1:2. Leonhard Fronia sorgte sechs Minuten später für das 2:2 und brachte die Hilgener damit in die Verlängerung. Die Gäste legten zweimal vor, Besart Maliqi (110.) und Daniel Adamek (120.) erzielten jeweils den Ausgleich. „Und so ein Elfmeterschießen ist dann immer auch ein wenig Glücksache. Es war fast schon tragisch, dass mein Torhüter Mika Kobylka bei zwei Borner Versuchen am Ball dran war, dieser aber dennoch ins Tor ging“, betonte der Coach enttäuscht.

Während die TGH nur drei ihrer fünf Versuche im gegnerischen Kasten unterbrachten, verwandelten die Borner alle fünf Elfmeter und sicherten sich damit den Pokalsieg. Für Islami und seine Spieler bleibt jetzt noch ein Meisterschaftsspiel, ehe sich ein Teil der Mannschaft in Richtung Senioren verändern wird.

„Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich bei meinem Trainerkollegen Kurt Thol für die tolle Unterstützung bedanken. Ohne ihn wäre das alles nicht in dieser Form machbar gewesen“, meinte Islami, der sich zur neuen Saison ausschließlich der Arbeit mit der ersten Herrenmannschaft zuwenden wird.

TGH: Kobylka, Mebus, C. Rappen, Fronia (57. Adamek), Cetin, Maliqi (74. E. Rappen), Dittrich, Mehovic, Narey, Krekeler (55. Stolz), Walesch.