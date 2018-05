Mitglieder können sich jetzt online für die Veranstaltungen anmelden.

Burscheid.Das Burscheider Zwar-Netzwerk ist online. Stolz präsentiert das Webteam der Gruppe die neue Webseite, die ab sofort unter www.best-ager-burscheid.de im Internet zu finden ist. Hier können sich die Mitglieder des Netzwerkes und alle daran Interessierten über die Aktivitäten der Gruppe informieren.

Schon kurz nach der Gründung des Netzwerkes im Juni vergangenen Jahres stellte sich die Frage, wie die Mitglieder über die einzelnen Veranstaltungen informiert werden können. Die gängigen Messengerdienste hatten schnell an Übersichtlichkeit verloren, heißt es, und auch das dann gefundene Infosystem sei nur bedingt tauglich gewesen.

So stellten sich kürzlich einige Mitglieder die Aufgabe, alle Informationen in einer eigenen Homepage zu veröffentlichen. Eine Kostenanalyse habe schnell gezeigt, das professionelle Hilfe nicht zu bezahlen gewesen sei. Rund 2000 Euro seien einfach zu viel gewesen. Also sei nur das Eigenengagement geblieben.

Zwar-Initiative hat bislang keinen Cent in den Auftritt investiert

Und das habe sich gelohnt. Nach insgesamt wohl mehr als 100 Stunden vor dem PC, aufgeteilt auf die vier Mitglieder des Webteams, ist es nun so weit. Für bisher 0,00 Euro sei eine Webseite entwickelt worden, die nicht nur sehr informativ, sondern auch ausgesprochen gefällig sei. In einem Kalender seien die anstehenden Veranstaltungen jetzt schnell zu finden. Die Mitglieder könnten sich einloggen und für das gewünschte Event anmelden. Red