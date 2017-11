Im Forum ist am 6. Dezember Matthias Romir zu Gast. Am 10. Dezember gibt es dort das Familienstück „Der Lebkuchenmann“.

Leverkusen. Das Theaterprogramm der Kulturstadt im Dezember steht ganz im Zeichen von Winter, Weihnachten und Jahresausklang: Den Auftakt macht am 6. Dezember um 19.30 Uhr im Studio des Forums der Schwarz-Clown und Jongleur Matthias Romir, dessen Cirque-Noveau-Stück unter dem Titel „Das Leben ist – Kurzgeschichten“ beinahe wie ein Jahresrückblick klingt.

In visuell-artistischen Anekdoten und Szenen reflektiert Romir den Sinn und den Wahnsinn des Lebens, mal laut, mal leise, mal albern, mal melancholisch, aber immer komisch und mitten aus dem Leben. Seit vielen Jahren kreiert Matthias Romir kurze Stücke im Grenzbereich von Jonglage, Objekttheater, Clownerie und Videokunst. Irgendwann fiel ihm auf, dass seine Werke einen inneren Zusammenhang haben, ohne dass dies je so geplant war.

So entstand aus vielen kleinen Geschichten eine große und Romirs erstes Abendprogramm „Das Leben ist Kurzgeschichten“, mit dem er 2016 bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen gefeiert wurde. In einem intensiven Bilderrausch entfaltet sich die ganze Bandbreite seines Schaffens, dabei setzt er in der Rolle des Schwarzclowns, als liebenswerter doch verzweifelter Träumer, gekonnt überraschende Videoanimationen, virtuose Jonglage und skurrile Clownerie ein, die auch manchmal das Publikum miteinbezieht.

„Expressive Juggler/Depressing Clown/Contemporary Weirdo“ – so beschreibt der Grenzgänger Matthias Romir, der schon als Jugendlicher mit eigenen Jonglage-Stücken auftrat, seine Tätigkeit. Neben der solistischen Arbeit an Theatern und auf Straßenfestivals verlieh er auch immer wieder Varietéshows und genreübergreifenden Showproduktionen eine schräge Note.

Unter anderem tourte er mit der Tiger Lillies’ Freakshow und mit dem Circus Quantenschaum, einem Projekt der bremer shakespeare company. Er nahm an der European Juggling Convention in Spanien und (mit Tiger Lillies´ Freakshow) am Winter Tollwood-Festival in München sowie an den Maifestspiele in Wiesbaden teil.

Zahlreiche Preise für den innovativen Schwarzclown

Romir wurde 2011 mit dem 1. Jurypreis im Europäischen Kleinkunstwettbewerb SurPrize in Bozen, Italien ausgezeichnet, 2014 in der Schweiz mit dem Superbuffo Award und 2009 mit dem Sonderpreis Innovation in der Newcomershow im Krystallpallast Varieté Leipzig. Mit dem Gastspiel von Matthias Romir wird in der Studio-Reihe des Forums das Genre „Cirque Nouveau“ weitergeführt und um eine Facette erweitert. In den letzten Jahren traten CirqueNouveau-Gruppen wie Baladeu‘x, Doble Mandoble und Spot the Drop im Studio des Forums auf.