Am 29. Januar sind die Sänger Uwe Kröger und Pia Douwes bei ihrer Jubiläumstour zu Gast im Kölner Musical Dome.

Köln. Sie waren die Urbesetzung des erfolgreichen Musicals „Elisabeth“, das 1992 im Theater an der Wien uraufgeführt wurde. Uwe Kröger brilliert in der Rolle des Todes, Pia Douwes verkörperte die österreichische Kaiserin Elisabeth. Jetzt 25 Jahre nach der Uraufführung gehen beide Sänger auf eine große Jubiläumstournee. Am 29. Januar kommen sie in den Kölner Musical Dome. Einen weiteren Termin gibt es am 24. Januar im Capitol Theater in Düsseldorf.

Können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung erinnern?

Uwe Kröger: Ja, das war 1989 in Wien. Ich stand bei „Les Miserables“ auf der Bühne und habe einen freien Abend genutzt, um mir „Cats“ anzuschauen. Damals ist mir Pia sofort aufgefallen. Später haben wir uns in einem Lokal zufällig wieder getroffen, wo mir Pia’s lautes und sympathisches Lachen sehr gefallen hat. Sie war für mich die Julia Roberts des Musicals.

Pia Douwes: Ich habe Uwe bei „Les Miserables“ ebenfalls auf der Bühne erstmals gesehen und dachte, wer ist dieser blonde Gott. Wie kann man so schön sein, und noch als Sänger so eine Röhre haben. Später sind wir das bei „Les Miserables“ erstmals gemeinsam in den Niederlanden auf der Bühne gestanden.

Und dann kam vor 25 Jahren das gemeinsame Engagement bei „Elisabeth“ in Wien.

Kröger: Der Ruf aus Wien kam, und ich kannte damals eigentlich nur die „Sissi“-Filme, mit denen ich groß geworden bin. Ich habe mir überlegt, welche Rolle ich spielen könnte, und dachte an den Kaisers Franz-Joseph. Dann wurde ich zum Vorsingen eingeladen und bekam das Lied vom Tod.

Douwes: Ich bin zunächst nicht zum Vorsingen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass bei „Elisabeth“ eine Niederländerin gebraucht wird. Später kam auch bei mir der Anruf aus Wien, dort hatte man unter 400 Kolleginnen nicht die passende Kandidatin gefunden. Ich bin hingefahren und bekam die Rolle.

Welche Bedeutung hat das Stück für Sie?

Kröger: Für uns beide war das der Durchbruch und hat unsere Karriere sehr geprägt. Aus diesen beiden Rollen haben wir später noch oft schöpfen und Neues entwickeln können.

Was macht den Reiz und den großen Erfolg dieses Musicals aus?