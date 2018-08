Ortners Vater ist ein Bayer, ihre Mutter hat ihre Wurzeln in Jamaika. „Meine Heimatstadt ist Berlin, aber inzwischen habe ich mein Herz an Köln verloren. Dort hatte ich im Musical Dome nach dem Studium meinen ersten Job.“ Beim Konzert-, Show-, und Musicalveranstalter BB Promotion arbeitet sie als Casting Production Associate. „Ich organisiere vom Kölner Büro aus Castings, kümmere mich um die Vertragsverhandlungen mit den Darstellern und bin auch in die Produktion eingebunden – vom ersten Tag der Planung bis zur letzten Vorstellung.“

Mit dem Stricken verbindet die Bloggerin viel Positives: „Ich war in meinem Leben viel beruflich unterwegs und habe immer ein Hobby gesucht. Mit dem Stricken habe ich es auch gefunden. Zunächst dachte ich, es ist praktisch, mir meine Mützen selbst stricken zu können. Bald haben sich auch andere Leute für meine Mützen interessiert und es gab die ersten Aufträge. Darunter sind auch Promis: „Mein Freund spielt in der Band von Tom Beck, er war der erste Promi, für den ich eine Mütze gestrickt habe. Heute tragen diese zum Beispiel auch Stefanie Heinzmann, Stefanie Hertel und Johannes Strate, der Frontmann von Revolverheld. Bei manchen kam der Kontakt zufällig, andere habe ich auch direkt angeschrieben.“

Dort trägt sie den Namen Susi Strickliesel. „Das war eigentlich ein Scherz und ich sehe auch nicht so aus, wie man sich eine Strickliesel so vorstellt. Viele sind überrascht, wenn sie mich das erste Mal sehen. Aber losgeworden bin ich den Namen nicht mehr.“ Angefangen hat Ortner mit Mützen, die auch seit je her zu ihrem Markenzeichen gehören. „Ich trage die auch, wenn es wärmer ist, nur jetzt bei der großen Hitze verzichte ich natürlich darauf.“

Köln. Es war ein Zufall, der die Kölnerin Susanne Ortner zur Handarbeit gebracht hat. „Ich habe 2009 bei ‘Hairspray’ im Musical Dome gearbeitet. Da ist mir aufgefallen, dass die Tänzerinnen hinter der Bühne stricken. Wir haben uns angefreundet und eine Tänzerin ist zu meiner Strick-Mentorin geworden. Sie hat mir alles beigebracht. Das war ziemlich hart am Anfang. Es ist gar nicht leicht, so zu stricken, dass es auch schön aussieht“, erinnert sich die 40-Jährige, die heute im Internet ein Star der Handarbeits- und Lifestyleszene ist.

Lange ist Ortner zwischen den BB-Standorten Mannheim und Köln hin und her gependelt. „Da braucht man für die Hin- und Rückfahrt drei Stunden – in der Zeit wird eine Mütze fertig. Jede ist eine Maßanfertigung und wird nach den Kundenwünschen individuell gestaltet.“ Pullis und andere große Stücke kommen für Ortner nicht infrage: „Da ist der Zeit- und Materialaufwand zu hoch. Das kann kein Kunde bezahlen.“ Am längsten sitzt sie an langen Schal, für den schon mal bis zu sieben Stunden investiert werden müssen. Auch Stirnbänder werden von ihr gestrickt.

In der Szene kennt man sich und das nicht nur durch das Internet. „In Köln gibt es die Handarbeits- und Hobbymesse – eine Fachmesse, wo sich Leute aus der ganzen Welt treffen. Man versteht sich sehr gut und respektiert sich. Da gibt es kein Konkurrenzdenken. So habe ich auch die Häkelhelden kennengelernt, zwei Piloten eines Polizeihubschraubers, die Mützen häkeln. Die Messe ist immer wie ein großes Familientreffen.“

Die Nachfrage nach ihren Mützen, Schals und Stirnbändern ist in den Jahren so stetig gestiegen wie die Zahl der Follower. Auf Instagram sind es inzwischen 11000, auf Facebook 15000. Knapp 90 Prozent davon sind Frauen. Viele kommen aus den Metropolen Köln und Berlin.

Susi Strickliesel schreibt ein Buch über sich selbst

„Da gibt es das ganze Spektrum von 16 bis 45. Viele wissen, dass ich im Bereich Musical arbeite, so kamen auch von dort immer neue Follower dazu. Ich lege inzwischen den Fokus mehr auf Lifestyle und nehme die Leute auch schon mal mit zu einem Casting für den ‘Tanz der Vampire’ in England. Sie erhalten, wenn sie mich online begleiten, einen kleinen Einblick in meine Berufswelt. So zeige ich Ihnen die Räume, in denen die Auditions stattfinden“, sagt Susi Strickliesel, die inzwischen auch das Häkeln gelernt hat. „Mir geht es aber nicht nur ums verkaufen, mir macht vor allem der Kontakt zu den Menschen Spaß.“

Verkauft werden die Designstücke nur über das Internet. „Das funktioniert besser, als vor Ort bei Designmärkten zu sein.“ Aktuell schreibt Susi Strickliesel an einem Buch über sich. „Ich hatte schon mehrere Anfragen für Bücher nur über Stricken, das hat mich aber nicht so gereizt. Beim jetzigen Buch geht es um mich als Person.“ Bei der Hitze hat die Bloggerin reichlich zu tun. Denn jetzt kommt zum Stricken auch noch das Schreiben, da werden gerne die kühlen Nächte genutzt.

Bei ihren Mützen und Schals bevorzugt Susi Ortner klare Linien ohne Schnörkel. „Ich mag selbst vor allem bunte Sachen. Bei der Wolle bevorzuge ich peruanische Schafswolle, weil die so unfassbar dick ist. Auch die klassische Merinowolle ist toll, sie ist weich und fusselt nicht.“

strickliesel.de facebook.com/SusiStrickliesel/ instagram.com/susistrickliesel