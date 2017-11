Frank Lorenzet: Erst mal ist das ja relativ, wir haben bislang ein Spiel weniger absolviert. Verkehrte Welt ist auch zu viel, unsere derzeitige Platzierung ist in Ordnung. Das Menden-Spiel liegt uns noch immer im Magen, ansonsten haben wir aber ordentlich gespielt. Die Platzierung von den Panthern ist definitiv besser und bislang haben die ja ne richtig gute Runde gespielt. Aber bis jetzt liegen sie über Schnitt. In Aurich, in Ahlen und in Minden zu gewinnen ist schon wirklich super. Die schweben auf einer rosaroten Wolke.

LTV-Trainer Frank Lorenzet traut den Panthern noch viel zu in dieser Saison. Panther-Trainer Marcel Mutz sieht in den Leichlingern ein absolutes Top-Team. Archiv

Burscheid. Am vorletzten Hinrunden-Spieltag kommt es morgen Abend (20 Uhr) in der Burscheider Schulberghalle zum Prestigeduell zwischen den Handballern der Bergischen Panthern und dem Leichlinger TV. Der Bergische Volksbote unterhielt sich mit Panther-Erfolgstrainer Marcel Mutz, der nach dem Aufstieg in die dritte Liga schon sagenhafte 16 Punkte einsammelte, sowie mit Leichlingens „Allzweckwaffe“ Frank Lorenzet, der sich neben dem Trainerdasein auch um die Belange im Management kümmert.

Mutz: Sie sind erfahren, spielen effektiv mit einem Valdas Novickis auf Rückraummitte, von dem jede Aktion ausgeht und den man nie 100-prozentig ausschalten kann. Auf Rückraumlinks haben sie das vermutlich wurfgewaltigste Gespann mit David Hansen und Tim Menzlaff. Nicht vergessen darf man David Kreckler, der mit einer unglaublichen Ruhe und einem Selbstverständnis spielt und seit Wochen in Topform ist. Und Marcus Bouali, der für zusätzliche Gefahr aus dem Rückraum sorgt. Alles in allem eine individuell sehr stark besetzte Mannschaft, deren Angriffsmotor nur schwer zu stoppen ist, wenn er ins Rollen kommt.

Mutz: Für uns überhaupt nicht, ich gucke sowieso nicht auf unseren Tabellenplatz, sondern orientiere mich an der Punktzahl. Am Ende der Saison ist nicht entscheidend, dass wir vor Leichlingen stehen, sondern vor den letzten drei Teams.

Was ist im weiteren Saisonverlauf noch von den beiden Mannschaften zu erwarten?

Mutz: Wir wollen so schnell wie möglich in den Bereich der angestrebten 20 bis 22 Punkte kommen. Wir sind nah dran und stehen aktuell weit über dem, was wir uns vorgenommen haben und hatten einen absoluten Lauf, von dem wir sicher noch zehren werden uns aber nicht darauf ausruhen. Es wäre fatal, zu denken es klappt noch einmal in diesem Ausmaß. Die Rückrunde wird um einiges schwerer. Man kennt uns jetzt und wird uns nicht mehr unterschätzen. Rückschläge können kommen, damit müssen wir lernen umzugehen und ruhig bleiben.

Lorenzet: Bei den Panthern muss man abwarten, was passiert, wenn sie vielleicht auch mal einen Negativlauf erwischen. Trotz allem denke ich, dass sie ihr gestecktes Ziel von über 20 Punkten locker erreichen werden. Ich traue denen aber auch eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld zu. Von uns erhoffe ich noch ein bisschen was. Platz sieben ist nicht unbedingt das, was wir uns vorstellen. Wir haben in einigen Bereichen noch Luft nach oben. Im Moment lassen wir zu viele Chancen liegen. Wenn wir uns weiter stabilisieren und von Verletzungen verschont bleiben, dann können wir uns hinter den Topfavoriten aus Ferndorf und Dormagen einordnen.