Am 3. August veröffentlichen Deaf Havanna ihr neues Album „Rituals“. Anfang 2019 ist eine Tour geplant.

Köln. James Veck-Gilodi ist auf Konfusion, sogar auf Aufregung, vorbereitet. Deaf Havanas Frontmann und Songwriter weiß genau, dass einige Fans vom fünften Album seiner Band überrascht sein werden. Denn auf Rituals verwandelt sich der Hardrock des beliebten Britrock-Quintetts in, nennen wir es, so etwas wie Hardpop.

Ja, die robusten Riffs, die den UK-Top 5-Vorgänger „All These Countless Nights“ im letzten Jahr ausgemacht haben, sind noch immer vorhanden. Aber seit der Veröffentlichung dieser Scheibe haben sich Deaf Havana neu erfunden, aufgestellt und verjüngt; sie sind bereit für den nächsten Karriereabschnitt.

Was bedeutet das neue Album „Rituals“ für Sie persönlich?

James Veck-Gilodi: Das Album bedeutet mir sehr viel. Die Texte sind so dunkel geworden, dass ich fast dafür um Vergebung bitten muss. Dieses Album ist ein Bruch für uns als Band. Wir werden älter und können nicht so weitermachen, wie das bislang getan haben. Das würde so nicht funktionieren.

Wie hat sich die Arbeit an den neuen Songs verändert?

Veck-Gilodi: Das, was sich verändert hat, ist nicht bewusst geplant worden. Es hat sich einfach so ergeben. Die Art Songs zu schreiben und aufzunehmen hat sich verändert. Die Lieder sind etwas poppiger und weniger hart geworden. Normalerweise komponiere ich auf einer akustischen Gitarre, aber diesmal habe ich viel am Computer gearbeitet und einen Großteil der Produktion selbst übernommen. Ich würde allerdings nicht behaupten, dass ich mich dabei sonderlich wohlgefühlt habe – am Anfang hatte ich keine Ahnung, was da überhaupt gemacht habe. Aber wir haben es dann doch irgendwie geschafft. Ich glaube, das sind die besten Songs, die ich bisher geschrieben habe, von den Texten her ehrlich und sehr tiefgehend.

Sie haben auch deutlich weniger Zeit für das Album gebraucht. Beim Vorgänger waren es fünf Jahre und jetzt nur wenige Monate.

Veck-Gilodi: Auch das war keine Absicht. Aber das Ganze kam einfach so schnell heraus. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich so schnell Songs schreiben und aufnehmen kann. Es gab für uns keine Frist, aber jetzt sind wir glücklich, in so kurzer Zeit ein neues Album zu haben. Insgesamt haben wir von der Entscheidung, ein neues Album zu machen, bis zur Veröffentlichung jetzt am 3. August etwa acht Monate gebraucht.