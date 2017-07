Das mittlere Einkommen im Kreis steigt

Rhein-Berg. Im Schnitt haben Bürger im Kreis 2016 knapp 50 Euro mehr in der Tasche gehabt als noch im Jahr zuvor. Das Median-Einkommen (die Mitte der Einkommen - 50 Prozent verdienen mehr, 50 weniger) im Rheinisch-Bergischen Kreis beträgt nach den Daten der Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit 3535 Euro brutto – und damit 49 Euro mehr als im Jahr 2015.

Das gilt jedenfalls für die Vollbeschäftigten. Denn Teilzeit-Beschäftigte und Selbstständige sind in der Tabelle nicht aufgeführt. Das höchste Einkommen gibt es demnach in Wolfsburg (4296 Euro), am wenigsten haben die Menschen auf Rügen (2184 Euro), wo es mit 46 Prozent auch die höchste Geringverdienerquote gibt. ecr