Das Jahresprogramm im Megafon steht fest. Es gibt eine Mädchen- Wellness-Woche, eine Cocktail-Party für Kinder und eine Wiederholung der Ausbildungsmesse.

Burscheid. Cocktailparty, Stadtranderholung, Kinderkino – das Jahresprogramm des Megafons steht. Der Chef im Haus, Einrichtungsleiter Marc Munz, präsentiert die Agenda für 2017: „Wir haben viel geplant, aber es kommen natürlich noch spontane Termine dazu.“ So etwa das Rockfestival am 17. März.

Karneval für Kinder „Kinder und Jugendliche haben bei uns immer Vorrang“, sagt Munz. Also findet der Rathaussturm im Schützenhaus statt und die Kids feiern im Megafon. An Weiberfastnacht von 15 bis 17 Uhr kommen die acht bis Zwölfjährigen. „Die Eltern möchten ihre Kinder dann bitte hier abgeben und wieder gehen“, lautet die Anweisung. Einen Tag später am Freitag, 24. Februar, steigt die Cocktailparty für die älteren bis 15 Jahre. Sie feiern am Abend von 19 bis 21 Uhr.

Ferienbetreuung In den Oster-, Sommer- und Herbstferien plant Munz Team je eine Woche „Stadtranderholung“ für je 20 Kinder – wobei der „Stadtrand“ nicht wörtlich zu nehmen ist und im Megafon liegt. Teilnehmen können 20 Kinder. Für die erste Freizeit vom zehnten bis 13. April liegen die Anmeldeformulare schon im Kinder- und Jugendzentrum. Der Kostenpunkt für die Eltern liegt bei 50 Euro inklusive Verpflegung. Anmeldungen für die Freizeiten in den Sommer und Herbstferien sind in Kürze möglich. Die Termine stehen schon fest: 17. bis 21. Juli und 23. bis 27. Oktober. Angesprochen sind alle Kinder von acht bis 12. Nur für Mädchen - diesmal von zehn bis 14 - ist die Mädchen-Wellness-Woche. Die jungen Damen chillen vom 24. Bis 28. Juli. In der zweiten Woche der Osterferien gibt es erstmals „Ferienöffnungszeiten“, denn die Jugend hat „gemeckert“ und eine offene Tür in den Ferien verlangt.

Partys Für die Acht bis Zwölfjährigen gibt es 2017 eine Partyreihe im Megafon. Hasenohren sind quasi Pflichtkleidung an Ostersamstag. Im Megafon steht die „Bugs Bunny Party“ an. Zu essen gibt es: Möhrenkuchen. Am 29. April tanzen die Kids ab 15 Uhr in den Mai und wählen ihre Maikönigin. Am letzten Schultag vor den Sommerferien startet die Musik zur School’s Out Party. Am 16. September gibt es die „Pokémon Party“ und am 30. Oktober wird Halloween gefeiert, natürlich in gruseliger Verkleidung.

Ausbildungsmesse Viele Betriebe suchen nach Auszubildenden. Kein Wunder, dass die katholische Jugendagentur als Träger des Megafons schon jetzt plant, ein Zelt für die Ausbildungsmesse am 7. Oktober anzumieten. Das Anmeldeverfahren startet im März. Infos gibt es bei Werner Schmitter unter Telefon 0 22 02/93 62 234. Schülern gibt Munz den Tipp, gleich die Bewerbungsunterlagen zur Messe mitzubringen. Die kann man – samt Fotos – im Megafon erstellen. Jugendliche sollten dazu „einfach mal reinkommen“.

Für Erwachsene Der Bürgerstammtisch wird im Frühling und im Herbst zu Gast sein im Megafon. Am 14. Mai ist der nostalgische 50er-Jahre-Flohmarkt aufgerufen.

Freie Termine Kapazitäten im Haus hat Marc Munz auch für Klassenfeiern, wie etwa für die 9b des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Mutter Doris Schröder sicherte für ihren Sohn und seine Klasse schon in dieser Woche einen freien Nachmittag vor den Sommerferien. Sie spricht eine ganz klare Empfehlung aus: „Für die Kinder wird das affentütengeil.“