Bei der Computerspielmesse darf ab Mittwoch auch gefeiert und entspannt werden.

Köln. Vom Mittwoch bis zum Samstag, 22. bis 25. August, öffnet die Computerspielmesse Gamescom in Deutz für alle ihre Tore. Etwa eine halbe Million Spielefans aus der ganzen Welt werden in Köln erwartet. Das Leitthema der Gamescom lautet in diesem Jahr „Vielfalt gewinnt“ und stellt die große Vielfalt und Vielseitigkeit von Games als Unterhaltungsmedium, Kulturgut und wichtigem Türöffner zur Digitalisierung für Millionen Menschen in den Mittelpunkt.

Neben den spektakulären neuen Games der rund 1000 Aussteller, darunter sind auch einige Weltpremieren, dürfen sich die Besucher zum zehnten Gamescom in Köln auf ein besonderes Unterhaltungsprogramm freuen. Zahlreiche Gaming-, Musik- und Show-Acts ergänzen das Messe- und Kongressangebot und sollen die Messe zu einem 360-Grad-Erlebnis-Event machen.

Spieleentwickler geben bei Keynotes besondere Einblicke

Die Privatbesucher erwartet in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Am Donnerstag, 23. August, und Freitag, 24. August, finden insgesamt drei „Gamescom Public Keynotes“ statt. Dabei erzählen Spiele-Entwickler großer AAA-Titel ebenso aus dem Nähkästchen wie Influencer und eSports-Profis. Unter dem Titel „Battle Royal – The Future of eSports!?“ diskutiert am Donnerstag ESL-Chef Ralf Reichart mit Brendan Greene, dem Schöpfer von „Player-Unknown’s Battlegrounds“, über die Zukunft des digitalen Sports. In einer weiteren Keynote dreht sich alles um eine der größten Videospiel-Ikonen: In „Shadow of the Tomb Raider: Lara Croft’s Defining Moment“ geben unter anderem Daniel Chayer-Bisson (Senior Game Director), Jill Murray (Writer) und Rich Briggs (Senior Brand Director) – einen Einblick in die Arbeit an den Tomb-Raider-Spielen. Die Vorträge sind für Privatbesucher frei zugänglich. Die Vortragsprache ist teilweise Englisch. Da die Plätze in den Sälen begrenzt sind, lohnt es sich, frühzeitig zu erscheinen.

Escape-Room und Cosplay-Village in der Messe

In der Halle 10 gibt es zahlreiche spannende Events zum Zuschauen und Mitmachen. Das Motto heißt Funsport, Action und Chillout. Beim Lasergame werden Actionfreunde ihren Spaß haben. Lasergame verbindet sportliche Herausforderungen mit taktischem Anspruch und ist ein echtes Live-Gaming-Event. Autogrammjäger finden in der Signing Area ihre Stars zum Anfassen: Sarazar, Logo, Saftiges Gnu und viele weitere Gaming-Stars sind bereits bestätigt. Und in Halle 7 wartet zudem erstmals ein mobiler Escape-Room auf mutige Gäste.