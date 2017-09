Eine Messe rund um das ehrenamtliche Engagement mit über 30 Vereinen und Institutionen findet am Samstag zum ersten Mal statt.

Burscheid. Die erste Burscheider Ehrenamtsmesse, ein Projekt der Zukunftsinitiative Burscheid, startet am kommenden Samstag, um 11 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15. Die Teilnahme an der Ehrenamtsmesse ist kostenlos.

Mit der Messe möchte die Zukunftsinitiative Burscheid das ehrenamtliche Engagement in das Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. „Ohne ehrenamtliches Engagement der Bürgerinnen und Bürger würden viele gesellschaftliche Bereiche in Burscheid nicht so gut funktionieren wie sie es derzeit tun. Dieses Engagement zu fördern und zu würdigen, sowie neue Menschen dafür zu begeistern, selbst ehrenamtlich aktiv zu werden, ist unser Ziel“, sagt Projektkoordinatorin Maryna Gralicki. Des Weiteren soll nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Vereinen, Organisationen und Institutionen gefördert, sondern auch deren Leistungen in ihrer Vielfalt bekannter gemacht werden.

So bunt wie die Bereiche des Ehrenamts, so bunt gemischt sind auch die Aussteller auf der ersten Ehrenamtsmesse in Burscheid. Es haben sich 32 Vereine und Institutionen angemeldet. Zum Teil haben sie zusammen einen Stand, so dass insgesamt 23 Stände besucht werden können. Ehrenamtlich Engagierte aus dem Bereich Soziales, aus den Sport- und Musikvereinen, der Freiwilligen Feuerwehr sowie viele andere präsentieren ihre Arbeit, beantworten Fragen und informieren über die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Zur Ehrenamtsmesse gehört auch ein buntes Rahmenprogramm. Eröffnet wird die Ehrenamtsmesse durch Bürgermeister Stefan Caplan. Danach wird der Imagefilm „Ehrenamt in Burscheid“ präsentiert, der unter anderem über die vielfältigen Angebote des Ehrenamts in Burscheid informiert. Anschließend tritt um 11.20 Uhr die Mädchentanzgruppe „Essence Ladies“ der Turngemeinde Hilgen auf. Wer ausführlichere Informationen zum Thema Ehrenamt haben möchte, kann an der Informationsveranstaltung „Rund ums Ehrenamt“ um 13 Uhr teilnehmen. Hier lernen die Interessierten die unterschiedlichen Felder zum Engagement kennen und bekommen wertvollen Rat für den Einstieg. Nicht nur organisatorische, sondern auch rechtliche und finanzielle Fragen kommen hier zur Sprache. Etwas praxisbezogener geht es bei der Übung der Freiwilligen Feuerwehr um 14.30 Uhr weiter. Mitmachen ist durchaus erwünscht.