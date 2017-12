Die Glücksbon-Aktion der „WfB“ ist beendet. Der Besitzer des Loses mit der Nummer 123 137 hat den Fiat Panda gewonnen, der noch vor dem Rathaus steht.

Burscheid. Der Besitzer des Glücksbons mit der Nummer 123 137 darf sich freuen: Auf ihn wartet der nagelneue Fiat Panda aus dem Autohaus Lauer & Süwer, der derzeit noch vor dem Burscheider Rathaus steht. Orangemetallic und mit einer hochwertigen Ausstattung, wie Remi Selbach betont.

Im Hause des Vorsitzenden der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft Burscheid (WfB) wurde gestern morgen die Losnummer des Hauptgewinns ermittelt. Wie in jedem Jahr von Bürgermeister Stefan Caplan als „Glücksfee“ und per Knopfdruck an einem Computer mit einem entsprechenden Zufallsprogramm. Binnen von Sekunden standen damit auch die Gewinner der Gutscheine fest: 288 sind es in diesem Jahr. Sie müssen bis zum 31. Januar in den entsprechenden Geschäften abgeholt werden. Gleiches gilt auch für das Auto. Im vorvergangenen Jahr kam der Besitzer erst kurz vor Toresschluss, vor vier Jahren meldete sich sogar überhaupt niemand, um den Wagen einzulösen.

Nicht nur der künftige Besitzer und die anderen Gewinner dürfen sich freuen. Auch Remi Selbach sieht die Glücksbon-Aktion der WfB als erfolgreich an. „Wir haben in diesem Jahr 155 700 Lose verteilt. Das ist ein kleines Plus gegenüber dem Vorjahr und im Vergleich zum Jahr 2011 mit 153 600 Losen ein deutlicher Zuwachs.“ Die Resonanz zeige, dass die Aktion insgesamt „ziehe“ und „auf hohem Niveau stabil“ sei. Und sie sei somit ein Beleg dafür, dass der Handel in der Stadt angenommen werde. „Das ist auch der subjektive Eindruck, den man hat in der Stadt“, findet auch Bürgermeister Stefan Caplan, angesichts voller Geschäfte und Straßen nicht nur während des Tannenbaumfestes am 17. Dezember.

Burscheid gegenüber proppenvollen Städten im Vorteil?

Remi Selbach glaubt sogar einen Wandel im Konsumverhalten der Menschen ausgemacht zu haben. „Ich höre in letzter Zeit häufiger von vielen Kunden: ,Ich habe keine Lust, nach Köln zum Weihnachtsbummel zu fahren, das ist so überlaufen dort.’“ Auch mache sich bemerkbar, dass es in der Burscheider Innenstadt kostenfreies Parken gibt.

Der Hauptpreis liegt übrigens in diesem Jahr deutlich über dem Budget. Statt ursprünglich eingeplanter 10 000 Euro betrage der Wert des Fiat Panda etwa 11 500 Euro. Damit habe die Wirtschafts- und Werbegemeinschaft einen weiteren Anreiz geschaffen, an der Glücksbon-Aktion teilzunehmen. Und er könne besser wieder verkauft werden, falls er nicht abgeholt werde.

Mittlerweile habe das „Burscheider Modell“ – mehrere Hauptpreise und ein Auto im jährlichen Wechsel – auch viele Nachahmer im Einzelhandel anderer Städte im Umkreis gefunden. In einem Jahr mit einem Auto als Hauptpreis sei das wie der Effekt eines hohen Jackpots.