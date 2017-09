Täter gaben vor, das Dach der Bewohnerin reparieren zu wollen.

Rhein.-Berg. Kreis. Gerade fünf Tage ist es her, dass der Bergische Volksbote über dramatisch steigende Betrugsfälle von Senioren berichtet hat. Gestern dann meldete die Polizei, dass sich in der Kreisstadt am Dienstag erneut ein besonders dreister Fall ereignet hat, bei dem eine 93-jährige Opfer eines so genannten Trickdiebstahls geworden ist.

Doch ein Trick war es nicht, den die Kriminellen angewendet haben. Die Frau wurde schlichtweg skrupellos betrogen und beklaut. Gegen 14 Uhr klingelte es nach Angabe der Polizei an der Haustür der Seniorin. Ein junger Mann habe der Frau erzählt, das Dach ihres Hauses wäre undicht und müsse neu eingedeckt werden. Zusammen mit einem Begleiter sei er mit einem Begleiter dann eingelassen worden, um den vermeintlichen Schaden zu begutachten.

Die Geschädigte habe den beiden Betrügern dann einen größeren Bargeldbetrag übergeben, angeblich, um Material für die Arbeiten einzukaufen. Doch nachdem die Täter gegangen waren, habe die Seniorin bemerkt, dass auch das restliche Bargeld aus ihrem Haus fehlte.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor solchen „Haustürgeschäften“ mit vermeintlichen Handwerkern. Seriöse Handwerksunternehmer würden sich laut Polizei nie vorab Bargeld für eine Materialbeschaffung aushändigen lassen. Wenn Unbekannte vor ihrer Tür stehen, und diese sich nicht zweifelsfrei ausweisen können, sollten Angesprochene sich Unterstützung von Nachbarn oder Angehörigen holen. Red