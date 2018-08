Nach den großen Ferien wird rund die Bücherei gefeiert

Burscheid. Der jährlich stattfindende Sommer-Lese-Club für die zweiten bis siebten Schuljahre findet trotz der gegenwärtigen Büchereiferien statt. Über 80 Schülerinnen und Schüler der Burscheider Schulen haben sich angemeldet. Die Sommer-LeseClub-Abschlussparty findet am Samstag, 1. September, statt.

Als „Bonbon“ zum Ende des Sommer-Lese-Clubs wird direkt am ersten Wochenende nach Schulstart, an besagtem Samstag, 1. September, um 14.00 Uhr, die Abschlussparty in der Stadtbücherei steigen.

Dort werden die Gewinner (wer hat es geschafft, die meisten Bücher zu lesen?) bekanntgegeben. Bei einer Tombola ist etwas Glück gefragt. Kuchen gibt es, wie in jedem Jahr, von der Bäckerei Kretzer.

Als Highlight in diesem Jahr wird es gleichzeitig lustig und spannend: Der Comedy-Artist Guido Hoehne ist mit seinem Zauberprogramm „Made ich China“ zu Gast. Kurz: Es wird ein toller Nachmittag werden. Eingeladen sind alle Teilnehmer des Sommer-LeseClubs, egal, wie groß die Leselust ist.

Gesponsert wird der Sommer-Lese-Club vom Kultursekretariat NRW in Gütersloh und lokal unterstützt von der Bäckerei Kretzer und dem Förderverein der Stadtbücherei.