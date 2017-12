Am 24. Januar präsentiert sich das französische Ensemble um den Hip-Hop-Star Pierre Bolo erstmals in Leverkusen.

Leverkusen. Igor Strawinskys Ballettmusik „Le sacre du printemps“ in der Choreographie von Vaslav Nijinsky löste bei der Uraufführung 1913 einen epochalen Skandal aus und gilt seitdem als ein Schlüsselwerk der Musik des 20. Jahrhunderts. Bis heute fasziniert und inspiriert diese Musik Choreographen zu Neuinterpretationen.

Pierre Bolo, der als Hip-Hop-Tänzer, Choreograph, Schauspieler und Regisseur arbeitet, hat zusammen mit Annabelle Loiseau, mit der er 2005 die Compagnie Chute Libre (Freier Fall) in Nantes gründete, eine zeitgenössische, urbane Interpretation dieses Werkes kreiert: „In Bloom (in voller Blüte) – Un sacre du printemps“ holt in Verbindung von HipHop und zeitgenössischem Tanz das „Frühlingsopfer“ aus der Mystik der russischen Sage in die heutige Realität und auf die Straße (wo der Hip-Hop herkommt). Mal virtuos und energiegeladen, mal kämpferisch und mal fragil, erschaffen die zehn Tänzerinnen und Tänzer Szenen, die zahlreiche Assoziationen wecken, was das „Frühlingsopfer“ heute bedeuten kann.

Nun ist diese Choreographie am 24. Januar um 19.30 Uhr zum ersten Mal in Deutschland, im großen Saal des Forums Leverkusen zu sehen. Die französische Compagnie Chute Libre stellt sich damit auch erstmals dem Leverkusener Publikum vor.

Im Rahmen der Internationalen Tanzmesse NRW präsentierten Bolo und Loiseau im September 2016 erste Ausschnitte der Choreographie in Deutschland und wurden von Fachbesuchern gefeiert. Anfang November war die Uraufführung von „In Bloom – Un sacre du printemps“ im Centre Dramatique National de Normandie in Rouen, seitdem tourt die Produktion durch Frankreich und zu Gastspielen in die Schweiz und nach Schweden. Im städtischen Kulturprogramm der KulturstadtLev wird die Choreographie nicht nur als Deutsche Erstaufführung gezeigt, sie steht auch in thematischer Verbindung mit dem Spielzeitmotto „Zeiten-Wenden“ und dem NIJINSKI-Gastspiel von Gauthier Dance am 14. März im Forum. Karten gibt es unter Tel. 0214/4064113 sowie online unter:

kulturstadtlev.de