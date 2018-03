Kreiskatholikenrat hat einen neuen Vorstand.

Rhein.-Berg. Kreis. Der Kreiskatholikenrat, der 106 000 Katholiken im Kreis vertritt, hat einen neuen Vorstand. Die Delegierten aus den Pfarrgemeinden und aus den Katholischen Verbänden des Kreisdekanats bestimmten jetzt auf der Vollversammlung die Mitglieder: Michael Heckmann aus der Kirchengemeinde St. Michael und Apollinaris, Wermelskirchen, wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Vize-Vorsitzender wurde Ulrich Fuchs aus St. Marien, Kürten. Zum Beisitzer wählten die Delegierten Barbara Voll aus St. Johann Baptist in Refrath, Christel Ufer aus St. Laurentius in Bergisch Gladbach und Pfarrer Andreas Süß, Pfarrer des Seelsorgebereichs Bensberg/Moitzfeld. Kreisdechant Norbert Hörter gehört dem Vorstand als geborenes Mitglied an.

Inhaltlich beschäftigte sich die Versammlung mit dem Stellenwert der katholischen Kirche. Ungeschminkte Zusammenfassung: Die Kirche werde vielfach sehr kritisch wahrgenommen, falls sie überhaupt wahrgenommen werde. Vielen Menschen sei der Glaube heute gleichgültig. Die Kirche werde weniger mit ihren Christen in den Gemeinden identifiziert, als vielmehr mit der Institution Kirche und ihren Skandalen. Häufig komme der christlichen Botschaft in der Gesellschaft keine Relevanz mehr zu. Red