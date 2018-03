Beim Café-Nachmittag im Alten Bahnhof Hilgen war alles auf das Thema der Ausstellung abgestimmt.

Hilgen. Beim allmonatlichen Café-Nachmittag im Treffpunkt Alter Bahnhof in Hilgen konnten die zahlreichen Besucher am vergangenen Freitag nicht nur Kaffee und Kuchen genießen, sondern auch die neusten Werke von Künstlerin Christl Bergmann bewundern. Die gebürtige Burscheiderin stellte ihre Bilder zum Thema „Sterne, Nebel und Planeten - Ein Ausflug ins All“ aus. Dabei war die gesamte Örtlichkeit auf das Thema abgestimmt: Servietten mit Sternenmuster, Sternprojektionen an der Decke und Wunderkerzen zauberten in der Gaststätte eine kosmische Atmosphäre.

Die Künstlerin arbeitet mit verschiedenen Materialien

Die Acrylbilder von Christl Bergmann sind farbenfroh und abwechslungsreich gestaltet. Sie stellt sowohl das Weltall mit seinen Sternen und Planeten dar, als auch auf einigen Werken die von Sternen beleuchtete Erde. Inspiriert wurde sie durch Fotos aus dem Universum und ihre eigenen Entdeckungen mit dem Teleskop, das sie an diesem Nachmittag ebenfalls mitgebracht hatte. Bei ihren künstlerischen Experimenten mit Farben, Formen und Struktur veredelt die Künstlerin ihre Werke mitunter noch zusätzlich mit verschiedenen Materialien. Für ihr Gemälde „Polarnacht“ hat sie mit Beton und Bruchstein gearbeitet, und das Werk „Milky Way“ ist ihre ganz eigene Darstellung der Milchstraße, die mit Papier beklebt und bearbeitet wurde. Auch bei dem Gemälde mit dem Namen „Algennebel“ täuscht der Name nicht: es ist tatsächlich mit getrockneten Algen verziert. Viele der Kunstwerke sind zudem mit kleinen LEDs beleuchtet, die wie echte Sterne leuchten.

Auch vermeintlicher Abfall kann zu Kunst werden

Ein Bild liegt Christl Bergmann besonders am Herzen. „Für das Bild „Der gläserne Planet“ habe ich den Planeten Saturn aus den Scherben einer Glas-Magnettafel, die ein Arbeitskollege kaputt gemacht hatte, zusammengebaut. Das hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt die Künstlerin. Auch bei ihrem Werk „Im Kuipergürtel“ stellt sie Sterne und Weltraumschrott mit Plastikmüll dar. Die Arbeit mit Naturalien sei ihr genauso wichtig wie das Malen mit Acrylfarben.

Besonders mit Beton arbeite sie gerne und bietet im Alten Bahnhof in diesem Juli wie bereits im vergangenen Jahr wieder einen Betonworkshop für interessierte Kreative an. Für die Besucher ihrer Vernissage hat sie zudem Sterne aus Beton als Mitbringsel angefertigt. So konnte sich jeder ein Stück ihrer Kunst mit nach Hause nehmen.