Christian Lindner kommt in die Kreisstadt

Bergisch Gladbach. Gerade erst hat Christian Lindner (FDP) als Aushängeschild und Vorsitzender seiner Partei, die Wahl in NRW gewonnen, da will er die Liberalen wieder in den Bundestag bringen. Im Wahlkampf ist der Direktkandidat des Kreises am Dienstag, 29. August ab 17.30 Uhr im Wirtshaus am Bock, Konrad-Adenauer-Platz 2, in Bergisch Gladbach, um über die Ideen der FDP für den „radikalen Umbruch“, in dem wir uns laut Liberalen befinden. Laut Einladungsschreiben sehen die Freien Demokraten die Welt im Wandel und für diesen seien neue Ideen gefragt. Diese möchte der Bundesvorsitzende vorstellen und zur Diskussion stellen. Um Anmeldung wird gebeten.

fdp.de/denkenwirneu