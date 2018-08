Am 25. und 26. August gibt es ein Fußballturnier und reichlich Kultur.

Leverkusen. In diesem Jahr findet das Wochenendfußballturnier „Chinandega-Cup“ in Zusammenarbeit mit der Nicaragua Arbeitsgruppe Leverkusen und dem KAW statt. Das Turnier wird am 25. und 26. August jeweils ab 11 Uhr auf der Sportanlage „Birkenberg“ in Leverkusen – Opladen stattfinden.

Zum Turnier zählt auch ein umfangreiches Bühnenprogramm. Die Veranstalter freuen sich am Samstagabend ab 18 Uhr das W.Erk Theater in Kooperation mit dem Jungen Theater Leverkusen und dem Matchboxtheater begrüßen zu dürfen - die das Stück „Les Miserables“ als absurdes, improvisiertes Theater mit Megaphon zusammenfassen werden.

Im Anschluß ab 19 Uhr spielen dann Karoshi (Ska-Punk), Ras Meier Band (Roots – Reggae) und die Band Connection. Anschließend legen wieder die legendären DJs von Urban- Turban auf unter dem Motto „Think global - Dance local“ Für Getränke und Essen wird gesorgt sein.

Der diesjährige Turniererlös geht anteilig an ein Basisprojekt in Nicaragua, anteilig auch an den Verein „Sea Watch“, der sich als gemeinnützige Initiative, der zivilen Seenotrettung von Flüchtenden verschrieben hat. Angesichts der humanitären Katastrophe leistet Sea-Watch Nothilfe, fordert und forciert gleichzeitig die Rettung durch die zuständigen europäischen Institutionen und steht öffentlich für legale Fluchtwege ein. Ebenfalls unterstützt werden antifaschistische Projekte aus Leverkusen, welche durch Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf die Gefahren, die von Gruppen und Parteien der extremen Rechten ausgehen, hinweisen und diese zurückdrängen wollen.

Die Siegermannschaft wird einen in Chinandega gefertigten Satz Trikots erhalten, und es wartet der Wanderpokal. Sowohl für die teilnehmenden Mannschaften, als auch für Besucher besteht wie jedes Jahr die Möglichkeit auf dem Gelände zu zelten.