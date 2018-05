Integriertes Handlungskonzept wird nicht von allen Leichlinger Parteien unterstützt.

Leverkusen. Die CDU-Fraktion Leichlingen ist verwundert und besorgt über das Abstimmungsergebnis zum Integrierten Handlungskonzept in der letzten Ratssitzung. Der Beschluss erfolgte nur mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 /Die Grünen und FDP. „Der CDU Fraktion ist an einer zügigen Umsetzung des für Leichlingen so wichtigen Beschlusses gelegen. Da der Beschluss nicht von allen Parteien mitgetragen wurde und sogar der Bürgermeister dagegen gestimmt hat, sind wir in Sorge, dass es bei der Umsetzung zu Verzögerungen kommen könnte“, heißt es in einem Schreiben. Daher hat die CDU die Verwaltung gebeten, darzulegen, welche Schritte in der Zwischenzeit bereits unternommen wurden und wie der weitere Zeitplan aussieht.

Der Rat hat unter anderem beschlossen, den Stadtplatz „Im Brückerfeld“ zu einem Kommunikations- und Treffpunkt aufzuwerten, das Scharniergelenk zwischen Rathaus, Neuentwicklung „Kaufpark-Areal“ und „Im Brückerfeld“ an der Wupper städtebaulich zu gestalten, die Aufenthaltsqualität im Bereich Brückenstraße, Marktstraße, Kirchstraße und Gartenstraße zu verbessern, ein Projekt- und Citymanagement für Leichlingen zu engagieren und ein soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum für die Stadt zu entwickeln.