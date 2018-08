Die Kölner Band geht im September mit einem neuen Album an den Start. Die erste Single ist ein lässiger Sommerhit.

Köln. Es gibt ein neues Lebenszeichen von Cat Ballou, die man dieser Tage wenig zu Gesicht bekam. Aber, dafür gibt es natürlich gute Gründe: mit eigener Plattenfirma wurde jedes weitere Quäntchen Energie in das kommende Album gesteckt und fleißig im Studio gefeilt. „Cat Ballou“ wird das Album heißen und unterstreicht damit, dass hundert Prozent Cat Ballou auf dem Album zu hören sind und die Jungs wirklich fast alles selber gemacht haben. Nach „Mer fiere et Levve“ ist „Urlaub“ die erste Single vom neuen Album im neuen Gewand. Veröffentlicht wird dieses am 21. September mit einem Release-Konzert in Kölner E-Werk. Im Interview berichtet Sänger Oliver Niesen, was die Fans erwartet.

„Wir haben als Band inzwischen das ganze Jahr gut zu tun. Da muss man sich schon ein Jahr voraus den Urlaub einplanen, sonst verpasst man ihn.“

Mit „Urlaub“ hat Cat Ballou einen neuen lässigen Sommerhit mit einem neuen Sound an den Start gebracht. Das Video ist schon auf Youtube zu sehen.

Oliver Niesen: Für das Video sind wir spontan losgezogen und haben uns schöne Stellen wie den Jugendpark, das Waldbad Dünnwald, den Niehler Hafen und den Decksteiner Weiher ausgesucht, um zu performen. Es gab keinen Plan, ab jetzt anders zu klingen. Das ist ein stetiger Prozess der Veränderung, bei dem man sich als Band weiterentwickelt. Sonst wäre es ja auch langweilig. Jedes Album klingt und steht für sich.

Wie entstehen die Songs bei Cat Ballou?

Niesen: Die Songs schreiben meist ich und unser Keyboarder Dominik. Manchmal machen wir das aber auch alle zusammen. Da gibt es immer wieder unterschiedlich Konstellation und jede hat ihre eigene Handschrift.

Was bedeutet für Sie Urlaub?

Niesen: Das ist etwas, auf das man sich das ganze Jahr freut. Bei der neuen Single geht es darum, den Urlaub zu Hause zu verbringen. Urlaub ist ein Gefühl, man fühlt sich frei, weil der nächste Tag keine Termine mit sich bringt. Man kann später ins Bett und kann auch mal ein Bierchen mehr trinken.

Wie ist das bei Ihnen persönlich?

Niesen: Wir haben als Band inzwischen das ganze Jahr gut zu tun. Da muss man sich schon ein Jahr voraus den Urlaub einplanen, sonst verpasst man ihn. Aktuell sind die drei Kollegen in den Urlaub gefahren und ich mache meinen Urlaub hier zu Hause in Köln. Wie man bei unserem Interview gerade sieht, kann aber schon mal ein Termin auch im Urlaub liegen.