Gegen Ayyildiz Remscheid holt sich der BVB eine zu deutliche 1:4-Niederlage.

Burscheid. Mit der Heimpartie gegen den Tabellenführer SC Ayyildiz Remscheid wollten die Kreisliga-Fußballer des BV Burscheid die Gunst nutzen und zur Spitzengruppe mit einem Sieg aufschließen. Die von Sören Wallat trainierten Griesberger hielten zwar hervorragend mit, allerdings kassierte der BVB am Ende eine zu deutliche 1:4 (1:2)-Niederlage. „Wir haben im zweiten Abschnitt noch einmal alles nach vorne geworfen und dadurch ist das Ergebnis dann ein wenig zu hoch ausgefallen. Aber den Versuch mussten wir ja starten“, betonte Wallat und stellte seinem Team ein gutes Zeugnis aus.

Die Mannschafft war gedanklich schon in der Kabine

In der elften Minute musste BVB-Torhüter Christian Tiede das erste Mal hinter sich greifen. Doch davon ließen sich die Platzherren nicht beeindrucken und spielten weiter konzentriert nach vorne. Nach gut einer halben Stunde gelang Tim Wallat der absolut verdiente 1:1-Ausgleich. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang den Remscheidern noch einmal der erneute Führungstreffer. In dieser Phase wirkte die BVB-Hintermannschaft schon gedanklich in der Kabine.

Nach genau einer Stunde unterlief Dogukan Ulgur ein Eigentor und die Begegnung schien entschieden. Allerdings wollten sich die Burscheider nicht in ihr Schicksal ergeben und bei den Großchancen durch Tim Wallat (63.) und Mirco Casper (70.) hätte das Duell noch spannend werden können.

In der Schlussminute konterten die favorisierten Gäste noch einmal im Stile einer Spitzenmannschaft und setzten so den vierten Treffer. „Wir haben alles versucht, von daher kann ich meinen Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir sind heute auch einfach an einem richtig guten Gegner gescheitert. Unser Blick richtet sich jetzt schon wieder nach vorne“, so Wallat.

BVB: Tiede, Tarakci, M. Kratz, Bouali, Ulgur (71. Feddrich), T. Wallat, Casper, Scholz, Stahlmann, S. Kratz (82. Hartwig), Bamberger.