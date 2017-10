Beim 7:4 hatte das Team aber Abwehrprobleme.

Burscheid.Den Blick wieder nach vorne richten dürfen die Kreisliga-Fußballer des BV Burscheid. Die Mannschaft von Trainer Sören Wallat setzte sich nach einer sehr abwechslungsreichen Begegnung mit 7:4 (1:1) beim VfL 07 Lennep durch und schloss zu den Teams im vorderen Mittelfeld auf. „Im Angriff war das schon richtig gut. Leider haben wir uns im Abwehrverhalten nicht allzu glücklich angestellt“, meinte Wallat hinterher.

Sebastian Kratz erzielte nach einer Viertelstunde den Führungstreffer, kurz vor dem Seitenwechsel kassierten die Burscheider den 1:1-Ausgleich. Überraschenderweise gerieten die Gäste nach gut einer Stunde in Rückstand, doch das sollte wie ein Weckruf für die BVBler sein. Nihat Gökler glich in der 65. Minute aus, Alptekin Akcal (67.) und Jan Stahlmann mit einem Doppelpack (69./73.) sorgte für eine Vorentscheidung. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff gelang den Platzherren noch einmal das 5:3, doch Maximilian Kratz (81.) und Dennis Scholz (84.) machten mit ihren Treffern alles klar. Kurz vor dem Abpfiff kassierten die Burscheider noch den vierten Gegentreffer. „Offensiv konnten wir die Akzente setzen. Leider haben wir uns im Defensivverhalten nicht sonderlich gut angestellt“, freute sich Wallat dennoch über die nächsten drei Punkte. Am Sonntag sind die Wallat-Schützlinge zu Gast beim Viertletzten Türkiyemspor Remscheid. BVB: Tiede, Ulgur (46. Grubba), Scholz, M. Kratz, Tarakci, Stahlmann, Göckler, Akcal (68. Hartwig), S. Kratz, Bamberger, Fedderich (74. B. Karakus).