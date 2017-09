Nach fünf Siegen geht es gegen Tura Pohlhausen.

Burscheid.Bislang ziehen die Fußballer des BV Burscheid II in der Kreisliga B einsam ihre Kreise. Die von Thomas Vogel trainierte Mannschaft feierte in den ersten fünf Partien fünf klare Siege und führt bereits jetzt mit drei Punkten Vorsprung die Tabelle an.

„Unser Hunger ist aber nach wie vor nicht gestillt. Die Jungs brennen auf weitere Siege und wollen die gute Ausgangsposition unbedingt weiter verbessern“, sagt Vogel, der mit seinem Team am Sonntag (13 Uhr) beim Tabellenachten Tura Pohlhausen zu Gast sein wird. Und zum ersten Mal müssen die Burscheider auf der für sie ungewohnten roten Asche antreten. „In Anbetracht der Witterung und den Platzverhältnissen wird das schon eine schwere Aufgabe. Zudem verfügt der Gegner über eine gefährliche Offensivabteilung“, weiß Vogel.

18 geschossene Tore in fünf Partien sprechen für die Qualität der Mannschaft aus dem Wermelskirchener Vorort. Der Favoritenrolle sind sich die Burscheider absolut bewusst, die Mannschaft will die Erfolgsspur aber in jedem Fall halten. Said Amarnis weilt noch im Urlaub, Jan Hamanns fehlt aus beruflichen Gründen. Nihat Gökler muss seine Sperre noch absitzen. „Alle weiteren Spieler sind aber fit und brennen auf einen Einsatz. Wir sind heiß darauf, den guten Saisonstart fortzusetzen“, erklärt der Übungsleiter. lh