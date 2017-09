SC Ayyildiz Remscheid II ist am Sonntag in Burscheid zu Gast. Es wird ein hartes Spiel.

Burscheid. Eine bislang perfekte Saison spielen die Fußballer des BV Burscheid II. Die Mannschaft von Trainer Thomas Vogel feierte sechs Siege bei sechs Versuchen und steht zu Recht auf Platz eins. „Natürlich peilen wir jetzt den siebten Erfolg an. Allerdings treffen wir jetzt auf unseren Angstgegner“, betont Vogel, der am Sonntag (12.30 Uhr) mit seinen Mannen den derzeitigen Tabellensiebten SC Ayyildiz Remscheid II erwartet.

In der Vergangenheit taten sich die Griesberger immer schwer mit dem Kontrahenten, der auch in dieser Runde schon wieder drei Siege einfahren konnte. „Das ist eine gefährliche Truppe und da werden wir schon richtig gut spielen müssen, um die Punkte bei uns behalten zu können“, so Vogel weiter, der mit der bisherigen Zusammenarbeit mit den Spielern höchst zufrieden ist.

Sowohl die Trainingsbeteiligung als auch die Einsatzbereitschaft stimmen laut Vogel und lassen keine Wünsche offen. Ungewiss ist ein Mitwirken von Christian Dambeck (Grippe), Murat Toprak (Zerrung) sowie Said Amarnis und Matthias Richtscheid, die beide angeschlagen nur eingeschränkt trainieren konnten. Zudem grillt die zweite Mannschaft am Sonntag den ganzen Tag über und es werden verschiedene Spezialitäten angeboten, so dass sich die BVB-Reserve über jeden Zuschauer freuen wird. lh