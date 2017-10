Auch der VfL muss mit einem Sieg zeigen, dass er endgültig wieder oben mitmischen kann.

Rhein.-Berg. Kreis. Alle drei Fußball-Teams stehen in der Kreisliga B unter Zugzwang. Während der BV Burscheid II und der VfL Witzhelden um den Anschluss nach oben kämpfen, geht es für den VfL II um wichtige Zähler in Sachen Klassenerhalt.

Türkiyemspor Remscheid 2 - BV Burscheid II. Nach der dritten Saisonniederlage sind die Burscheider Reserve-Fußballer bis auf den siebten Rang zurückgefallen. Der Aufstiegsanwärter vom Griesberg hat mittlerweile schon acht Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter SSV Bergisch Born 2. Allerdings ist das Verfolgerfeld noch sehr dicht beisammen, mit drei Punkten mehr auf der Habenseite würden die Burscheider schon auf dem zweiten Platz stehen. Am Sonntag (13 Uhr) ist die Mannschaft um das Trainergespann Thomas Vogel und Yakub Karakus nun zu Gast beim Tabellenvierten in Remscheid und mit einem Auswärtserfolg wollen sich die BVB-Akteure im Spitzenfeld der B-Liga halten.

BV Bergisch Neukirchen II - VfL Witzhelden. Nach dem ungefährdeten Heimsieg über den ESV SW Opladen wollen die Fußballer des VfL Witzhelden nun mit einem weiteren Sieg verlorenen Boden auf die Spitzengruppe gutmachen. Am Sontag (13 Uhr) sind die Höhendorfer nun zu Gast beim Tabellenzehnten in Bergisch Neukirchen. „Das ist ein unberechenbarer Gegner und wir wissen nicht so recht, was uns dort alles so erwarten wird“, sagt Trainer Oliver Heesen. Die Analyse nach dem letzten Spiel war schnell gemacht. Zu keinem Zeitpunkt gab es für den VfL ernsthaftere Sorgen, das Feld nicht als Sieger zu verlassen. Allerdings hätte sich der Coach natürlich mehr Ambitionen aufs eigene Tore schießen gewünscht. „Da muss einfach mehr von den Jungs kommen und wir dürfen uns nicht so früh zufrieden geben“, fordert der Coach, der sich in Anbetracht der personellen Situation über die unnötige gelb-rote Karte von Oliver Kaschta aufregte. Innerhalb weniger Minuten sah der VfL-Akteur in der Schlussphase die zweite gelbe Karte und wird seinem Team vorerst fehlen. Daniel Struck, Lukas Poppelreuter, Yannick Albert und Joschua Fischer stehen obendrein auf der Ausfall-Liste, so dass Heesen einmal mehr improvisieren muss.

FC Britannia 08 II - VfL Witzhelden II. Nach einigen Niederlagen sind die Fußballer des VfL Witzhelden II weit abgerutscht in der Tabelle. „Bei uns stimmen im Moment die Grundtugenden nicht. Wenn man kämpft und eine gewisse Laufbereitschaft zeigt, dann reicht das in der Regel schon“, meint Trainer Tim Prenzel, der sich eine erhebliche Steigerung wünscht. Am Sonntag (12.45 Uhr) sind die Witzheldener beim Tabellennachbarn in Solingen gefordert, der am vergangenen Wochenende seinen ersten Saisonsieg feierte. „Da werden wir schon alles raushauen müssen, um nicht schon wieder mit leeren Händen die Heimreise antreten zu müssen“, so der Übungsleiter. Bitter für die VfL-Zweite, dass in Kevin Franz der zuletzt beste Akteur ausfallen wird. lh