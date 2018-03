Griesberger treffen auf Marathon Remscheid.

Burscheid.Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel beim Tabellendritten VfB Marathon Remscheid hatten die Fußballer des BV Burscheid gut lachen. Die Mannschaft von Trainer Sören Wallat setzte damals ein dickes Ausrufezeichen. „Es wäre natürlich traumhaft, wenn uns das erneut gelingen würde. Einen besseren Start in die Rückrunde der Kreisliga könnten wir nicht erwischen“, meint Wallat, der bis auf seinen grippekranken Torjäger Dennis Prinz die beste Besetzung aufbieten kann.

Die Aussichten sind für die Burscheider in jedem Fall vielversprechend, denn mit einem Sieg kann der BVB mit dem Marathon-Team nach Punkten gleichziehen. „Die Verfolgergruppe von Rang zwei bis sieben liegt noch sehr dicht beisammen. Von daher rechnen wir uns auch einiges aus. In der Rückrunde sind bei entsprechenden Ergebnissen noch einige Verbesserungen nach oben möglich“, so Wallat weiter.

Vorbereitung auf die Rückrunde war nur eingeschränkt möglich

Die Vorbereitungsphase auf den zweiten Teil der Saison verlief durchwachsen – wie im übrigen für alle Teams. Oft sei das Training ausgefallen oder nur eingeschränkt möglich gewesen laut Wallat. „Wir brauchen da aber gar nicht zu jammern. Die Probleme sind für alle Mannschaften die gleichen gewesen und jetzt gilt es ausschließlich nach vorne zu schauen“, fügt Wallat hinzu.