Am Sonntag geht es zum SSV Dhünn.

Burscheid. Nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter Ayyildiz Remscheid sind die Kreisliga-Fußballer des BV Burscheid bis auf Rang sieben zurückgefallen. Zwar befinden sich die Griesberger mit dem Tabellendritten SSV Bergisch Born nach Punkten gleichauf, nur das schlechtere Torverhältnis gibt hier gerade den Ausschlag. „Wir wollen jetzt wieder eine Serie starten und den verlorenen Boden auf die vorderen Ränge aufholen“, betont Trainer Sören Wallat, der am Sonntag (15 Uhr) mit seinem Team beim direkten Tabellennachbarn SSV Dhünn zu Gast sein wird.

Die Qualitäten seien laut dem Übungsleiter in jedem Fall vorhanden, leider fehle es immer wieder noch an der nötigen Konstanz. Die Dhünner rangieren zwei Zähler hinter dem BVB und gelten in Ligakreisen als recht heimstark. Vor allem wollen sich die Burscheider auf fremdem Terrain behaupten, um den Konkurrenten auf Distanz zu halten. „Die haben aber den Vorteil ihres Ascheplatzes. Da werden wir uns schnell drauf einstellen müssen“, betont Wallat, dem bis auf Max Grubba alle Akteure zur Verfügung stehen. Grubba hat sich eine Leistenzerrung zugezogen und muss einige Tage pausieren.

„Es stehen aber genügend Alternativen bereit, so dass wir dort auch so in der Lage sein müssen, zu gewinnen“, meint Wallat. lh